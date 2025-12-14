旅先で食べたい「大阪府のご当地グルメ」ランキング！ 2位「お好み焼き」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
外出や旅行への意欲が高まる中、そこでしか味わえない特別な味への関心が集まっています。土地の風土から生まれた個性豊かな食文化を体験することが、旅の満足度を大きく向上させる鍵となります。
All About ニュース編集部では、2025年12月2日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ご当地グルメに関するアンケートを実施しました。
その中から、旅先で食べたい「大阪府のご当地グルメ」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「大阪名物の粉もんを食べたい」（20代女性／新潟県）、「本場の味は濃厚で美味しそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）、「お好み焼きなんてどこでも同じと思ったら大間違い。大阪のは全く違って美味しいです」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「たこ焼きが食べたいです。外はカリッと中はトロッとした食感と、ソースやマヨネーズの絶妙な味わいが楽しく、手軽に食べられるのに旅気分を盛り上げてくれるので、女性として気軽に楽しみたいご当地グルメだと感じるからです」（40代女性／埼玉県）、「大阪と言ったらたこ焼き！で以前何店舗か食べ歩きをしたが、全部美味しかったから」（30代女性／埼玉県）、「大阪に行ったら絶対に欠かせないから。色んなお店のたこ焼きを食べ歩きしたい」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：お好み焼き／88票お好み焼きは、大阪を代表する「粉もん」グルメで、小麦粉を水で溶いた生地に、キャベツや豚肉、魚介などの具材を混ぜて鉄板で焼き上げます。家庭でもお店でも親しまれるソウルフードで、店ごとに工夫を凝らした生地や、濃厚なソースやマヨネーズ、青のり、かつお節といったトッピングで豊かな味わいが楽しめます。道頓堀などの観光地では、多くのお好み焼き店が軒を連ね、活気ある雰囲気の中で食事ができます。
1位：たこ焼き／148票たこ焼きは、大阪が誇る「粉もん」の代名詞で、小麦粉ベースの生地を丸い鉄板で焼き、中にタコのぶつ切りを入れて作る球状の食べ物です。外はカリッと、中はトロリとした食感が特徴で、だしが効いた生地そのものの味も大切にされています。戦後の食糧難の時代に誕生し、安くて美味しい屋台グルメとして発展しました。ソースやマヨネーズをたっぷりかけて食べるのが定番で、道頓堀を中心に多くの専門店が観光客で賑わいます。
