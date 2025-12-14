「仲良しなんだから」中尾明慶、妻・仲里依紗の“専属マネキン”に？「さいっこーの旦那」「すてき夫婦」の声
俳優の中尾明慶さんは12月12日、自身のInstagramを更新。すてきなコーディネートを披露しました。
【写真】中尾明慶、妻・仲里依紗の“専属マネキン”姿
この投稿にファンからは、「さいっこーの旦那さま」「すてき夫婦」「癒やし夫婦過ぎてにやにや」「仲良しなんだから」「よっ愛妻家」「なんでも着こなしますね すてきなご夫婦にキュン」「イケメンだぞっきつねさん」「すごくお似合いです」「どんな服でも着こなせるの夫婦そろってすてき過ぎます」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
【写真】中尾明慶、妻・仲里依紗の“専属マネキン”姿
「癒やし夫婦過ぎてにやにや」中尾さんは「そうです。私は妻のブランド @re._oyoufukuyasan_ の専属マネキン」とつづり、妻で俳優の仲里依紗さんが手掛けるファッションブランド「RE.」を着用したコーディネートを披露。オレンジのチェックがかわいらしいセットアップで、カジュアルながらも中尾さんのかっこよさが際立つ1枚です。
「100万回くらいいいね押したい」たびたび家族ショットをInstagramに公開している中尾さん。11月21日の投稿では、「そういえば仲さんの誕生日会はしてますよ ちゃんと」とつづり、仲さんの誕生日を祝った様子を披露。コメントでは、「すごくすてきな家族」「息子さんパパそっくりですね」「100万回くらいいいね押したい」との声が寄せられています。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:古原 美咲)