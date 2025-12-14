年末の大掃除で金運を呼び込む！50代が冬至までにやっておきたい3つの準備
年末が近づくと、家の大掃除や新しい年に向けた準備に気持ちが向きます。恒例の大掃除は、家の汚れを落とすだけでなく、金運を上げる絶好のチャンス。すっきり片付いた環境の心地よさはよいエネルギーを招き、運気の好転につながるといわれています。
特に50代にとって、このタイミングは老後のキャリアや生き方の見直しをする大事な時期です。単なる掃除として終わらせるのではなく、「生活の棚卸し」と「未来の設計」を行う特別な時間ととらえましょう。今回は、2026年を最高の形で迎えるための、大掃除のタイミングと目標設定についてご紹介します。
なぜなら、冬至は「暦の転換点」だからです。1年で最も昼が短いこの日を境に、徐々に日が長くなり、運気が「陽（プラス）」へと切り替わっていくとされています。この転換点までに不要なものや汚れを一掃し、きれいな状態で新しい運気を迎え入れることが、金運アップの秘訣（ひけつ）です。
また、現実的なメリットもあります。年末やお正月は家族が集まったり、出掛けたりと何かとせわしないもの。そんな時期にバタバタと掃除をしていては、じっくりと来年のことに思いを巡らせる余裕などありません。
お正月を過ぎて「さて、今年の目標は……」と考えても、世間はすでに通常モード。気持ちの切り替えが難しくなります。そうならないためにも、早めに大掃除を済ませ、静かで澄んだ気持ちで新年を迎える準備を整えることが重要です。
▼早めに大掃除を終えて金運アップ1：「やること」を決めてエネルギーを注ぐ
50代は、時間もエネルギーも有限です。「なんとなく過ごす」のを防ぐために、2026年に具体的にやりたいことを決めましょう。「資格を取る」「旅行に行く」「NISAを始める」など、ポジティブな目標を掲げることで、お金や行動の使い道が定まり、無駄遣いが減る効果があります。
▼早めに大掃除を終えて金運アップ2：「やめること」を決めて身軽になる
実は「やること」以上に大切なのが、「やめること」を決めることです。新しい目標に向かって集中するためには、まず不要なものを手放して身軽になる方がスムーズだからです。
例えば、「義理だけの年賀状」「行きたくない飲み会」「使っていないサブスクリプションサービス」など、惰性で続けている習慣はありませんか？
不要な習慣を手放すことは、老後に向けて生活を見直す第一歩です。「やめること」で生まれた時間とお金は、自分自身にとって本当に大切にしたいことのために使えるようになります。
▼早めに大掃除を終えて金運アップ3：「目標貯金額」を数字で決める
「なるべく貯金したい」という曖昧な願望ではなく、「2026年は○○万円貯める」と具体的な数字で決めましょう。部屋が片付き、思考が整理された状態で立てた数字には、不思議と説得力が宿ります。「このきれいな部屋で、これだけ貯金できたらどんなに安心か」とイメージすることで、脳が達成に向けて動き出します。
「1年、1年を大事にする」ために、今年の年末は少し早めに行動を起こしてみませんか？
冬至までに不用品の整理と大掃除を済ませて、気持ちの区切りをつけ、生まれた余裕の中で、ゆっくりと未来をつくる時間を楽しみましょう。その静かな準備が、2026年の金運と先々の安定した暮らしを引き寄せるキッカケになるはずです。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
