名コンビ、誕生。

Nintendo Switch 2には、ゲーム画面とカメラ映像を同時に映してチャットできる「GameChat」という機能があらたに搭載されています。GameChatはグループビデオ通話に対応しており、違うゲームをプレイしているユーザー同士がでも画面と映像を共有してチャットすることが可能。

ただし、Switch 2にカメラは内蔵されていません。なので、この機能を使うには、USB接続のウェブカメラを別途用意しなければなりません。任天堂の純正カメラアクセサリもありますが、お値段はやや高め。

しかし、Google Pixelユーザーに朗報です。一部のスマホがSwitch 2のウェブカメラとして使えるようになったのです！

Google PixelにはAndroid 14のアップデートでUSBウェブカメラ機能が導入済みで、ウェブカメラの標準規格（UVC）を利用していることから、USBケーブルでつなぐだけでSwitch 2のビデオ通話に参戦することができます。さらに折りたたみスマホのPixel Foldであれば、スタンドも不要。

当初は接続が切れてしまう問題が報告されていましたが、Nintendo Switch 2とPixel双方がアップデートしたことで、現在は安定動作が確認されています。

スマホをつなぐだけで使えるとなれば、GameChatもユーザーが増えていくかも。これから年末年始に向けて、外出先や帰省先でビデオ通話しながらゲームしたくなった時も便利ですね。

