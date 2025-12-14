『ザ・ロイヤルファミリー』“未回収の伏線”が話題 最終回目前で考察過熱
俳優・妻夫木聡が主演を務める、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00）が14日に最終回を迎える前に、物語の核心に触れないまま残された“未回収の伏線”が大きな話題になっている。視聴者の注目は、第7話で描かれた椎名善弘（沢村一樹）が山王耕造（佐藤浩市）に差し出した“封筒”の正体に集まっている。
【写真】伏線？と話題になっているシーン
物語は人と競走馬の20年を描き、ロイヤルファミリーと騎手野崎翔平（市原匠悟）が2025年の有馬記念を目指す一方で、椎名の息子展之（中川大志）がソーパーフェクトで皐月賞、ダービーを制して無敗の3冠と有馬制覇を狙う構図が鮮明になっていく。そんな中、第7話で耕造の病室を訪れた椎名が「私はまだ大人げないもので」といい、封筒を渡した場面が物語全体を揺さぶる謎として浮上した。
椎名は耕造に「簡単に負けるわけにいかない」と語り、息子への思いを重ねながら封筒を差し出した。この行為の意図が明かされないまま物語は進み、視聴者は「封筒の中身は何？」「嫌な予感しかしない」「ホープの種付け依頼？」などと憶測を深めている。SNSでは“ロイヤルホープの種付け申し入れ説”が有力視されており、山王家が相続できなかった血を巡る新たな駆け引きの可能性が指摘されている。
一方で、椎名が菊花賞から有馬へ向けて“隠し馬”を投入するのではないかという予想も盛んだ。ロイヤルイザーニャにヴァルシャーレを付けているという説もあり、最終決戦となる有馬記念の構図を大きく揺るがす要素として注目され続けている。
耕造が序盤で林田牧場の林田純次（尾美としのり）の息子に寄せた思いから、牝馬イザーニャの血を受け継ぐと約束した伏線も十分に回収されておらず、ロイヤルイザーニャの奇跡の勝利で止まったままだ。複数の未回収要素が積み上がったことで、最終回がどの伏線をどう回収するのかが最大の焦点となっている。
次回予告では「ついに最終決戦」と掲げられ、有馬記念へ向かうロイヤルファミリーと宿命のライバル椎名親子の行方が描かれることが示された。だが、物語の鍵となるのは、やはり椎名が耕造に手渡した“封筒”だという見方が強い。謎を残したまま進む展開に、視聴者からは「早く知りたい」「怖いけど気になる」といった声が止まらない。
