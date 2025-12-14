和歌山電鉄貴志川線の貴志駅（和歌山県紀の川市）で１３日、２代目猫駅長などを務め、先月死んだ「ニタマ」の社葬が行われ、関係者やファンら約５００人が別れを惜しんだ。

同電鉄はこの日、最後の辞令として貴志川線の「名誉特別駅長」の就任を命じ、活躍をしのんだ。（村上和史）

雌のニタマは２０１５年夏、同じ三毛猫で初代猫駅長の「たま」の後任として、２代目猫駅長に就任。明るくかわいらしい姿から「社長代理」にまで〈昇進〉するなど、貴志川線のＰＲに貢献した。今年１０月下旬から食欲が落ち、１１月２０日に１５歳で死んだ。

社葬は貴志駅の駅舎で行われ、地元の神社の宮司が祭詞を奏上。葬儀委員長を務めた同電鉄の小嶋光信社長が「けなげに働き、かけがえのない癒やしを与えてくれた。たま駅長と並び、天国でこれからの和歌山電鉄を温かく見守っていてください」と弔辞を述べた。

玉串をささげる際には、伊太祈曽駅（和歌山市）の猫駅長「よんたま」も参加。時折、ニタマの遺影に頭を下げ、何度も「ニャー」と鳴いた。小嶋社長は社葬後、「『さびしいニャー。でも、我々も頑張るニャー』と言ってくれたと思う」と語った。

各地から訪れたファンは外から社葬の様子を眺め、葬儀後は遺影を前にニタマの冥福を祈ったり、駅近くに設けられた献花台に花束やキャットフードを供えたりしていた。

貴志駅の駅舎やニタマなどを描いたイラストを持参し、父親と訪れた奈良県大和高田市の小学４年の児童（１０）は「ニタマはかわいくて大好きだった。たまと一緒に、天国で元気でいてくれたらいいな」と話していた。