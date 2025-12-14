婚活をしていると「話が盛り上がらないのは相手の女が悪い」と主張してくる男性と出会うことも……。今回は、婚活で勘違いおじさんを撃退した話をご紹介します。

キャバ嬢だったら…

「婚活で出会った男性は私より20歳近く年上でした。正直、あまり乗り気はしなかったけど、とりあえず食事に行くことに。

だけど、自慢話ばかりでこっちの話になんて興味なし。まったく楽しくありませんでした……。挙句の果てに『キャバクラの女の子だったら、もっと盛り上げてくれるよ？』『やっぱ普通の女の子って話つまんないよね（笑）』なんて言い出して。

『キャバクラの女の子が盛り上げてくれるのは、それが仕事でお金がもらえるからですよね』『普通の女の子に無料でそれを求めるのは、ちょっと図々しいんじゃないですか』って言い返して帰りました。20歳近く年上で、そんなコミュニケーションしかとれないってキツイです……」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ キャバクラでのコミュニケーションが当たり前になっている人と結婚なんてしたら、一生接待しないといけなくなりそうですね……。相手を楽しませる努力もしないと、どんな人間関係も長続きしないと思います……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。