¡¡RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ï14Æü¡¢DFßÀÅÄ¿åµ±(35)¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤ÎßÀÅÄ¤ÏÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¸å¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥æ¡¼¥¹¤ËÆþÃÄ¡£2009¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò·Ð¤Æ¡¢15Ç¯¤«¤é¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡¢24Ç¯¤«¤é¤ÏÂçµÜ¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Ï52»î¹ç1ÆÀÅÀ¡¢J2¥ê¡¼¥°¤Ï158»î¹ç10ÆÀÅÀ¡¢J3¥ê¡¼¥°¤Ï18»î¹ç1ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£J¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×¤Ï29»î¹ç2ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ï17»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢ßÀÅÄ¤Ï¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊª¿´¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤«¤éÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡£ÉÔ°Â¤È´üÂÔ¤òÊú¤¤¤Æ¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤¢¤ÎÆü¤«¤é¡¢17Ç¯¤âÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¥×¥íÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¶ì¤·¤¤¤³¤È¤ä¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬¼ã¤¤º¢¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÍýÁÛ¤Î¥×¥íÀ¸³è¤Ë¤Ï±ó¤¯µÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢Æñ¤·¤¤»þ´Ö¤òÄ¹¤¯²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥íÀ¸³è¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¿Í¤È½Ð²ñ¤¨¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤½Ö´Ö¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡ÖÆñ¤·¤¤»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½ÆÀ¤é¤ì¤¿¹Í¤¨Êý¤ä³Ø¤Ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤·¤¤»þ¤Ç¤â¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤ä¤êÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢¶ì¤·¤ó¤ÀÀè¤Ë¤ÏÉ¬¤º´õË¾¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ»¤¬¤Á¤ã¤ó¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤µ®½Å¤Ê³Ø¤Ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó´ò¤·¤¤¤³¤È¤ä³Ú¤·¤¤¤³¤È¡¢°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤ëÁÇÅ¨¤Ê½Ö´Ö¤â¤¿¤¯¤µ¤ó·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¡Íø¤Î´î¤Ó¤äÇÔËÌ¤Î²ù¤·¤µ¡¢»î¹ç¤Ø¸þ¤«¤¦¶ÛÄ¥´¶¤ä¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÍá¤Ó¤ëÀ¼±ç¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤ä¤½¤Î¶ì¤·¤ß¡¢»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¤ÎÇº¤ß¤ä³ëÆ£¡¢¤½¤ÎÁ´¤Æ¤¬¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¼ä¤·¤µ¤äÃ£À®¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î²ù¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸å²ù¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤ÎÁ´¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡¢RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Î5¥Á¡¼¥à¤ËºßÀÒ¤·¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤È»×¤¨¤ë¥¯¥é¥Ö¡¢ÎÏ¤ò½Ð¤·¤¤ì¤º¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤¬»Ä¤ë¥¯¥é¥Ö¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬»ä¤òÂç¤¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»ØÆ³¼Ô¡¢¥¯¥é¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤¬»ä¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾¡Íø¤Î¸å¤Ë¶¦¤Ë´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤Ç¤¤¿½Ö´Ö¤ä¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÍá¤Ó¤¿ÂçÀ¼±ç¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î¹¬¤»¤È¤·¤Æ»ä¤Î¿´¤Ë»Ä¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ëÅª¤Ë¤âÀ³ÊÅª¤Ë¤âÃÏÌ£¤À¤Ã¤¿¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»ä¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ï»ä¤Î°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢»ä¤ò¤³¤³¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿Î¾¿Æ¤È¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿·»¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇÄ©Àï¤µ¤»Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡ÖºÇ¸å¤Ë¡¢°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç»Ù¤¨¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ºÊ¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¡£¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤¬»ä¤ÎÁ´¤Æ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤â¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¶¦¤ËÆ®¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬»ä¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦·Á¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÎÈ¯Å¸¤ËÅØ¤á²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ø¡£ºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤Ê¥×¥íÀ¸³è¤Ç¤·¤¿¡£17Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
