【阪神JF／大口投票】一夜明けアルバンヌに複勝「400万円」超の号砲　高額投下は前日夜に意外な伏兵にも　

第77回の大口投票は、拮抗した状況。

当日午前の段階でアランカールが単勝3.2倍で1番人気に推され、2番人気5.4倍のアルバンヌ、スターアニスが6.5倍の3番人気、さらに4番人気6.8倍のマーゴットラヴミー、5番人気8.3倍のギャラボーグが続き、実に5頭がオッズ一桁に収まる混戦模様だ。

■アルバンヌの複勝に朝イチ「420万円」

土曜前売りの大口はレースが混戦であること、また不安定な天気が見込まれることもあってか非常に静かだった。15時45分頃にアランカールへの単勝約100万円が投下されると、続いて16時頃にも再度単勝約100万円、20時5分頃には6人気タイセイボーグの複勝約130万円が入り、前売りはこの3件のみ。年の瀬のGIとしては寂しさすら感じさせる運びだった。

一夜明けると動きは活性化。日曜の朝イチ6時25分頃にはアルバンヌの複勝約420万円の高額投下があり、9時25分～40分の間にはアランカールに複勝約280万円の連続投下があった。

午後にはより活発な投票が予想され、アランカール、アルバンヌが投票額をどこまで伸ばすのか。またそれ以外の馬へ“ポツン大口”はあるのか、引き続きチェックしておきたい。