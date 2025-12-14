歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。きな粉とオリゴ糖や蜂蜜を使った簡単おやつの作り方を紹介しています。



【写真を見る】【 工藤静香 】 「塊のまま食べるのがとっても美味しい」 簡単「きな粉」のおやつ 作り方を紹介





工藤さんは動画の中で「今日はオリゴ糖でいきます」と語りながら、「黒ごまきな粉」と北海道の表示がある「オリゴ糖」など材料を紹介ししています。







作り方は非常にシンプルで、容器にきな粉とオリゴ糖を入れて混ぜるだけ。工藤さんは「適当ですよ」と話しながらも、「ある程度ねっとりしてきたら」と、ちょうど良い固さになるまで混ぜる様子を紹介しています。







また「あまり入れすぎてはいけない」とオリゴ糖の量についても言及し、「豆乳を加えても、そんなに甘くないおやつができる」とアレンジ方法も教えています。







出来上がったおやつは、そのまま食べることもできますが、工藤さんは「形を整えたい人は容器にしっかりプレスして入れてください」とアドバイス。「ビニール袋に入れてもいいんだけど、このまま使うと保存も楽」と、便利な保存方法も紹介しています。







最後に工藤さんは「これはごまきな粉ですけど、この固まったところにコーンフレークとかを入れて、豆乳を入れて、一緒にこの塊のまま食べるのがとっても美味しいです」と、自身のお気に入りの食べ方を共有しています。







工藤さんは、「普通にビニール袋に入れて、形を整えてナイフで切って、最後にきな粉や黒糖などをかけて、きな粉棒も良いですが、」という従来の方法に加え、「この食べ方はめちゃくちゃ簡単で、フレークなどに塊を入れて食べるのが美味しくて気に入っています」と投稿。







さらに「他にナッツとか山盛り入れて、栄養満点でおやつにも良い」と紹介し、「このままで冷蔵庫で保存もできるので！」と保存方法の手軽さも魅力のひとつだとコメントしています。







この投稿に、「この袋の中で出来ちゃうのは有り難いです」「こんな方法あるんですね」「これならきな粉が飛び散りませんね」「この手があったか！と目からウロコです」「洗い物も少なくてエコ」などの声が寄せられています。



