銀座のクラブといえば、政財界の大物をはじめ、実業家、医者、弁護士、芸能人、スポーツ選手らが連日詰めかける華やかな社交場。そのマダムやママはまさに盛り場・銀座の花形といえる。いまから60年近く前、28歳で銀座のクラブのマダムにのし上がった女性が金のもつれなどから男に殺され、バラバラにされて各所に捨てられた。なぜ、そんなことに？

高度成長が続き「一億総中流」とも呼ばれた「昭和元禄」の時代。一方で沖縄返還交渉が大詰めを迎え、「70年安保」に向けた学生運動の荒々しい波が迫っていた。公害など社会矛盾の姿も。そんな一種混沌とした中で、彼女が陥ったのは大都会のまばゆい光の裏にひそむどす黒い闇だったのか。

当時の新聞記事は見出しはそのまま、本文は適宜書き換え、要約する。文中いまは使われない差別語、不快用語が登場するほか、敬称は省略。殺害された女性は「M」、犯人の男は「K」とする。（全3回の1回目／続きを読む）



遺体の一部は隅田川で発見された ©文藝春秋

◆◆◆

高級マンションに女性の遺体、19歳と23歳の男が逮捕

事件の端緒はスナック経営者からの“タレコミ”だった。新聞に第一報が載ったのは1967（昭和42）年11月6日付夕刊だが、比較的まとまっている毎日新聞（以下、毎日）を見よう。

〈女性バラバラ殺人 赤坂 高級マンションで凶行 車で運び捨てる 金融業者ら二人取り調べ 6日朝、東京都中野区のスナックバー経営者（26）が「うちで使っているボーイのA（19）が知人に頼まれて死体を千葉県銚子市まで運ぶのを手伝ったらしい」と110番した。警視庁捜査一課は中野署に捜査本部を設置。Aと知人の港区赤坂、金融業IことK（23）＝韓国生まれ＝を呼んで調べたところ、Kは犯行の一部を自供したため、捜査本部は殺人、死体損壊、死体遺棄容疑でKとAの逮捕状を請求して本格的取り調べを始めた。〉

当時の新聞に「容疑者」呼称はなく、呼び捨てだった。発覚の経緯からいえば当然だが、捜査状況を報じる各紙の記述は少年Aの供述が中心で、その点が詳しいサンケイ（当時。現在の産経新聞）の記事に移ろう。

「ドライブに行くから付き合え」と誘われて

〈 調べによると、Kは経営者のスナックバーで働いたことがあり、その時Aと知り合った。 Aの話によると3日午後11時ごろ、Kのマンションへ遊びに行ったところ、部屋は空っぽだったが、ドアが開いていたので入って待っているうち、4日午前2時ごろになってKが帰宅。「ドライブに行くから付き合え」と誘われた。Kは小型乗用車を運転して助手席にAを乗せ、千葉・銚子方面にドライブ。途中でAはぐっすり寝込んでしまい、車が急停車したので目が覚めた。海辺で車が砂の中にはまり込んでしまい、動けなくなっていた。KはAに「スコップを借りてこい」と命令。Aは夜明けに出航の準備をしていた漁師宅へ行ってスコップを借りてくると、Kの命ずるまま、車の脇の砂浜に深さ約70センチの穴を掘った。 すると、Kは車のトランクから新聞紙やビニールに包まれた長さ40センチの包み3個を取り出して穴の中に埋めようとした。ところが、漁師が数人海辺に出てきたため、埋めるのをやめて「早く砂をかぶせろ」とAをせき立て、包みをトランクに戻した。車を漁師に押してもらって出発したのは朝5時ごろだった。車はさらに千葉方面に向かったが、途中、道路脇の茂った川べりに来ると、Kは車を止め、トランクから包み1個を取り出して川の中に投げ捨てた。「おまえも手伝え」とAに言い、Aも小さな包みを捨てた。トランクの中には糸ノコと替え刃1本があった。さらにKは近くの草むらに包み2個を捨て、また車を走らせた。千葉市内に入ると小高い丘に登り、木の根元に穴を掘ってまた包み1個を埋めた。 その後、東京に戻る途中、AがKに「何を捨てたのか」と聞いたところ、「おばさんが大事にしていた、何百万（円）もする犬を殺した。見つかると大変なので、バラバラにして埋めたのだ」と説明した。東京に着いたのは昼前。2人はKのマンションに入ったが、応接間には血痕が5〜6個あった。それを見たKは慌てて血痕をふき「何でもない」と言った。Kは同日夜、1人で映画を見に出かけてしまった。Aは胸騒ぎがしたのでスナックバー経営者にその話をしたという。〉

Aでなくても怪しいと思うだろう。「被害者はバーのマダム 『殺し屋雇って…』と自供」が中見出しの毎日の記事に戻る。

「遺体は六本木、レストランクラブのマダム」「殺し屋3人に頼んだ」

〈 捜査本部がKを赤坂署に呼び出して追及したところ、最初は「犬を殺して運んだだけだ」と言い張っていたが、6日正午すぎから「遺体は港区六本木、レストランクラブ『ロイヤルパレス』のマダムМ（28）だ。100万円（同約410万円）貸したが返してもらえず、ゴタゴタしたため、バーで知り合った殺し屋3人に50万円（同約204万円）で殺すよう頼んだ。3日夜帰宅すると、室内に血痕があり、車のトランクに遺体らしい包みがあった。自分はただそれを捨てただけだ」と自供した。 鑑識課がKのマンションや車を調べたところ、ルミノール反応で人血が染みついていることが分かったため、殺人事件と断定。捜査本部は千葉県警に協力を求め、遺体を捨てたと思われる川や穴を掘った現場の捜索を始めた。〉

毎日の記事はKとAの身上に触れている。

〈 Kが住んでいたのはTBS裏の高台にあるデラックスマンション。管理人の話によると、Kの部屋は八畳の洋間に四畳半の日本間、台所、風呂場付きで家賃は4万7000円（現在の約25万円）。Kは金融業をしていてよく車で外出し、借金の取り立てが厳しくトラブルが多かったという。ガスと電気の集金人の話によると、Kは使用料の支払いが悪く、滞納することが多かった。そのため、電気は10月いっぱいで止められ、室内にロウソクをつけて、高級マンションにはそぐわない生活だった。 Aは流行歌手に憧れて10月31日、岐阜市から上京。スナックバーでアルバイトをしており、Kの義弟と親しかった。〉

毎日は「銀座と赤坂で二軒経営 殺されたМさん」の中見出しで被害者についても書いている。

〈 殺されたМさんは6年前、北海道江別市から上京。「水商売」に入り、現在、銀座のバー「ブラックタイ」と「ロイヤルパレス」を経営していた。4日から行方不明で、妹の女子大生が実家に連絡するなどして行方を探していた。〉

「銀座の女王」と「大言を吐く男」

翌11月7日付朝刊は各紙続報を掲載した。今度は朝日新聞（以下、朝日）を見る。

〈隅田川から遺体の一部 バラバラ事件 ののしられ絞め殺す 貸借関係からもつれ 東京・赤坂の高級マンションを舞台にしたバラバラ殺人事件について、中野署の捜査本部は6日朝から、自称芸能ブローカー兼金融業K（23）に任意出頭を求めて調べていたが、同日夕になって「親しい関係のレストランとバーのマダムМさん（28）を殺し、バラバラにして捨てた」と自供した。このため捜査本部はKを殺人と死体損壊、死体遺棄容疑で、Kと遺体を捨てに行った少年A（19）を死体遺棄容疑で逮捕した。 また、Мさんの遺体のうち胴の部分が言問橋と白鬚橋の間の隅田川の中から見つかった。捜査本部は金の貸借関係のもつれか痴情からの犯行とみて、引き続きKを追及している。遺体のほかの部分は千葉県九十九里方面の沼地に捨てた公算が大きく、7日朝から千葉県警などの協力を求めて本格的な裏付け捜査を進める。〉

朝日の記事は2人の関係と事件の関わりについても書いている。

金ノコで次々に切断し、8個の包みに…

〈 自供によると、KはMさんが都心のキャバレーに勤めていた1年半ほど前から知り合って深い仲になっていたが、3日午前8時半ごろ、MさんがKのマンションを訪れ、借金を申し込んだという。「250万円（同約1020万円）を月2分の利子で1年間貸してほしい」と言うので「150万円（同約610万円）でどうか」と答えた。「それっぽっちなら要らない」と言ったのでけんかになった。 МさんがKを「朝鮮人」とののしって席を立ち、洋服掛けや靴などを部屋の中に投げつけて暴れた。Kはカッとなり、階段を2〜3段下りたところでMさんを突き飛ばした。Мさんが踊り場で倒れたので、自宅応接間に担ぎ込んで介抱したが、そのうちまたけんかになり、Kがボウリングのピンで後頭部を殴ったところ、Mさんは失神した。間もなく意識を取り戻して3度目のけんかに。今度はネクタイでMさんの首を絞めた。一度息を吹き返したが、もう一度ネクタイで絞めると死んだ。 殺したのは3日午前9時から10時半までの間。風呂場で遺体を切断したのは午後7〜9時の間で、自宅にあった金ノコで次々に切断。8個の包みにした。胴は電気器具包装用のビニールの大袋で包み、その上を半分に切ったビニールカーペットで包んだ。遺体の包みを運んだ車は同夜、赤坂の友人に5000円（同約2万円）で借りたブルーバード41年型。隅田川には長さ60センチ、幅30センチ、厚さ8センチのコンクリート製のふたをチェーンで縛り付け、重りの代わりにして投げ込んだという。〉

お金に困っていた犯人の男・K

記事は続いて、犯行の動機について触れる。

〈 自供のうち、動機について捜査本部は逆の見方をしており、「KがMから借金の返済を求められたのに違いない」と言う。調べによると、Kは最近金に困っていたらしく、マンションの電気代も払えず、送電をストップされ、ロウソク生活を送っていた。そんな状態でMさんに大金を貸す余裕などなく、逆にМさんから借金をしていた様子だった。本部は借金の返済を強く迫られて殺したとの見方をとっている。さらに、以前は親しかったМさんとの仲が最近では冷たくなったという情報もあり、これも殺人の動機の1つになったとも考えられるとしている。〉

ボウリングは日本では1960年代後半〜1970年代前半が人気のピーク。Kもボウリングファンだったという証言が当時の週刊誌に見える。

「あまりの恐ろしさに自分でも震え上がり」

同じ7日付朝刊のサンケイは、遺体の「解体」は「ロウソクをともし、その明かりを頼りに」行われたと記述。読売には「車のトランクにバラバラ遺体を詰め込んだ。あまりの恐ろしさに自分でも震え上がり、部屋に戻るとしばらく足腰が立たなかった」とある。確かに鬼気迫る光景だ。

朝日の記事は被害者と加害者の経歴を中見出し付きでかなり詳しく報じている。彼らの経歴からみえるものはーー。（つづく）

