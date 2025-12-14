〈「金ノコで次々に切断し、8個の包みに」28歳の銀座ホステスが高級マンションで殺され…23歳の男が犯行後にとった“異様な行動”〉から続く

いまから60年近く前、28歳で銀座のクラブのマダムにのし上がった女性が金のもつれなどから男に殺され、バラバラにされて各所に捨てられた。なぜ、そんなことに？

【実際の写真】「隅田川で発見」女性、男性の顔写真とともに事件を報じた当時の新聞

当時の新聞記事は見出しはそのまま、本文は適宜書き換え、要約する。文中いまは使われない差別語、不快用語が登場するほか、敬称は省略。殺害された女性は「M」、犯人の男は「K」とする。（全3回の2回目／続きを読む）



「腕、足……。続々見つかる」との見出しで事件を報じた当時の新聞（東京タイムズ）

◆◆◆

北海道から上京し、水商売の世界で売れっ子に

事件が発覚したのは1967（昭和42）年11月。当時の朝日新聞（以下、朝日）の記事は2人の経歴を中見出し付きでかなり詳しく報じている。まずは被害者Mについて。

〈勝気な「銀座の女王」 北海道出身のМさん 殺されたМさんは北海道江別市出身。父親（58）は会社社長のほか市議もしており、裕福な家庭で恵まれた娘時代を過ごした。札幌市内の女子高に通っていたころから評判の美貌で、頭もよく、陽気で世話好きな性格だった。卒業後、しばらく家事手伝いをしていたが、7年前、「東京で自活したい」と1人で上京した。 東京に来てからはずっと銀座や新橋のバー、キャバレーなど、「水商売」の世界で暮らしており、持ち前の美貌から、どの店でもナンバーワンを争うほどの売れっ子だった。そのため、週刊誌に「銀座の女王」などと紹介されたり、「1億円（現在の約4億1000万円）の貯金の持ち主」と評判になったりしたほど。昨年11月から銀座のバー「ブラックタイ」のマダムを務めるかたわら、10月に開店したばかりの赤坂の深夜レストラン「ロイヤルパレス」でもマダムとして働いていた。 Kとは赤坂のキャバレーにいたころから付き合い始めたらしく、「ロイヤルパレス」に移ってからも2〜3回、Kが現れたのをホステスが見ている。その付き合いもかなり深かったようだという。現在住んでいる六本木のマンションに入ったのは7月で、敷金30万円（同約123万円）、家賃は5万円（同約20万円）。管理人の話だと、毎月家賃をきちんと払っており、派手な職業の割には地味で堅い人という印象。部屋を訪ねる男もなかった。勤めのかたわら、北海道の実家には週2〜3回も電話をかけるほど家族思いだったといい、11月3〜4日には知人と一緒に両親のもとに帰ることになっていた。〉

記事は続いて、Kの経歴に触れる。

赤坂や銀座の一流クラブに出入りしていたK

〈大言(たいげん)をはくクセ K Kとはどんな男だろうかーー。捜査本部の調べに対し、Kは本籍地が韓国慶尚南道で、父親（47）は現在福島県におり、キャバレー、パチンコ、不動産業などを手広く経営していると供述した。Kはこの父と日本人の母（45）の間に横浜で生まれた。1962年、福島県の水産高校を卒業。東京・浅草の食品問屋に住み込みで働いていたが、昨年、父親から商売の元手として1000万円（同約4080万円）をもらい、「水商売」を始めようとしたが、「時期が悪い」として店を辞め、芸能ブローカーと金融業を始めたという。もらった金のうち800万円（同約3300万円）は銀行に預けたと言っている。 そうした“大言”を周囲に印象づけるように高級マンションに住み、外車を乗り回し、赤坂や銀座の一流クラブやバーにしょっちゅう出入りしていた。いつも上下そろいの背広に色物のオープンシャツといった粋ないでたちで出歩いていたという。しかし、いつも金をやりくりして内情は相当苦しかったようだとKを知る人は口をそろえる。大言を吐く癖は取り調べの時にも出ており、有名な女性歌手のマネジャーだと言うので調べたところ、その歌手の関係者らは「聞いたこともない名前だ」と否定した。共犯とされた少年Aに対しては「歌手にしてやる」と言っていた。 調べに対しても、はじめは「殺したのはオレではない。殺し屋だ」などと言い逃れしようとしたが、遺体の一部が見つかったことを捜査員から伝えられて観念したのか、自供を始めた。それによると、自分が韓国人であることはいままで誰にも言っていなかったが、Mさんにだけは打ち明けていた。それほど2人は親しく、共同で事業をしようとしたこともあった。昨年9月ごろにはМさんから、季節料理店を開くための金策の相談を受け、金を貸したとも言っているが、彼の日頃を知る人たちは「そんな金を持っていたとは思えない」と語っている。〉

美人で頭の回転が早く、どこへ行っても評判の“夜の蝶”

同じ11月7日付の読売新聞（以下、読売）朝刊は「超一流の“夜の蝶”」の中見出しでMの“素顔”を記している。

〈 殺されたМさんは銀座、赤坂のクラブをいくつか渡り歩いたが、美人で頭の回転が早く、しかも接客態度がずば抜けてよく、どこへ行っても評判の“夜の蝶”。昨年11月から銀座8丁目のクラブ「ブラックタイ」に雇われマダムとして勤め、10月5日からは赤坂でレストラン「ロイヤルパレス」を自分で出店し、掛け持ちをしていた。 収入もトップクラスで「ブラックタイ」では日給2万円（同約8万2000円）。その前の赤坂「ニューラテンクォーター」から引き抜かれた時には支度金が500万円（同約2042万円）といわれ、週刊誌やテレビでも騒がれたほど。しかし、今年初めごろ、以前共同経営していたバーの経営権をめぐっていざこざが起こり、共同経営者に毎月60万円（同約245万円）ずつ支払っていた。金繰りは相当苦しく、新しく始めた「ロイヤルパレス」の資金繰りも重なって内情は困っていたようだという。 いつも「勤めるなら一流」「銀座でママになるのが念願」と言い、勝ち気で人間的な丸みに欠けるという声も多かった。「経験がまだ十分でないのに、経営者への道を焦りすぎた」と語るバー関係者もいる。〉

読売は同じ紙面で「豪語、はったりの『K』 マンションでロウソク暮らし」の見出しでKの一面を書いている。朝日の記事にない点を見るとーー。

「上京して住み込みの店員をしながら、高価すぎる『ニューラテンクォーター』に出入り。昨年3月、当時ホステスだったМさんと知り合った。彼の夜と昼の顔は極端に違うものだった」

被害者Мと加害者Kに共通していたのは、地方から単身“花の都”へ出てきて、夜の世界で一獲千金を夢見たことだろう。いわば同志。それが金のもつれに愛憎も加わって一方が一方を殺害。バラバラにしたうえちりぢりばらばらにして捨てるとは――。華やかな“虚飾の世界”の陰に潜む地獄といえばいいのか……。

バラバラにされて捨てられた遺体や凶器が次々に

11月7日付毎日新聞（以下、毎日）夕刊は、Kが遺体運搬に使ったのは知人から借りた車で、運搬の前日、11月2日に金を払って予約したことが判明。「計画的犯行の疑いが濃い」とした。

同じ日付の読売にはKとAの乗った車の足取りが載っている。「Kは『夢中だったので、はっきりは覚えていない』と言いながら、差し出された地図に記憶をたどりながら一つ一つチェックした。

それによると、バラバラ遺体を詰め込んだ乗用車は、京葉高速道路で千葉市に入り、東金市―片貝海岸（九十九里）―長生郡―茂原市―山武郡土気町（現千葉市緑区）というコースを回り、再び千葉市内に来て東京に戻った」。その後、バラバラにされて捨てられた遺体や凶器が次々見つかった。新聞紙面で追うとーー。

〈▽「まず両足を発見」（11月7日付読売夕刊）7日、Kを同行して実況見分。千葉県茂原市の川の土手の草むらから両足の太もも部分を発見した ▽「両腕も見つかる」（11月8日付読売朝刊）7日午後、やはり茂原市内の杉林の中から左下肢と両腕を発見した ▽「市原で首発見」（11月8日付読売夕刊）8日、千葉県市原市の丘陵の雑木林で頭部を発見 ▽「凶器の金ノコなど発見」（11月10日付朝日朝刊）9日、両足太ももを発見した茂原市の土手で、バラバラにするのに使った金ノコ（長さ48センチ）と替え刃1本を見つけた ▽「遺体全部見つかる」（11月10日付朝日夕刊）10日朝、東京都墨田区横網町の国鉄（現JR）総武線隅田川川底トンネル工事現場で、作業員が右足ひざから下の部分を発見。遺体の全部が見つかった〉

その後の調べで犯行の詳細が判明した。

1. Kは「Mを殺したのは11月2日夜」と自供した

2. 金に困り、融資の口実でMをマンションにおびき寄せ、殺害。小切手を奪って偽造した

3. 金ノコは殺害翌日の3日に買った

「銀座クラブマダムのバラバラ殺人」に報道は沸き立ち、1面コラムで取り上げた新聞も。11月7日付読売夕刊「よみうり寸評」は「とかく浮世は色と酒に欲である」の書き出し。「一流の夜の蝶は社用族の客の数倍する収入を持ち、文字通り主客転倒だが、実体は、花の命は短くて苦しきことのみ多かりきだろう。危ない橋を踏み外すと、不幸にも刺されたりバラバラにされたりする」と冷ややか。

11月8日付サンケイ新聞朝刊「サンケイ抄」は「現代の先端をゆく高級マンションと、華やかなネオンの裏側に潜む、醜い、ゆがんだ世界を暴いて見せた。近ごろ、これほどショッキングな、考えさせられる事件はない」とし、Kを「虚飾の社会が生んだ奇形児としかいいようがない」と断じた。

最後の遺体の一部が発見された直後の11月12日付朝刊各紙には、別のショッキングなニュースが載った。沖縄返還問題が大詰めを迎え、佐藤栄作首相（当時）の訪米に対して大学生らが「阻止」を叫ぶうち、政府の「弱腰」に抗議して首相官邸前で73歳の男性が焼身自殺を図った（その後死亡）。高度経済成長時代の中、時代は少しずつ動いていた。（つづく）

〈「存在感のある女だったし、猟奇的な殺され方がまるで…」28歳女性が5歳下の男に殺されバラバラに…60年前、世間を震撼させた事件の結末〉へ続く

（小池 新）