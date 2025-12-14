中国で日本との対立を受けた日本の大衆文化コンテンツ流入規制「限日令」の動きが広がる中、韓国のK−POP業界にも火の粉が降りかかる様相だ。

韓国歌謡界によると、最近中国で予定されたK−POPグループのイベントのうち日本人メンバーが含まれる場合、行事そのものが取り消されたり日本人メンバーだけ排除される事例が相次いでいる。

ガールグループLE SSERAFIMは14日に中国・上海で開く予定だった初のシングル『SPAGHETTI』ファンサイン会を中止した。行事主催者は交流サイト（SNS）を通じ「不可抗力によりさまざまな関係機関との慎重な議論の末にやむをえず中止を決めた」と明らかにした。

続けて「イベント中止にともなう追加補償案は現在関連機関と確認中。イベントを中止することになり遺憾。長い間待ったファンのみなさんに心から謝罪する」と付け加えた。

主宰側は具体的な中止理由には言及しなかった。だが最近激しくなる中日関係の冷え込みを考慮すると、LE SSERAFIMのメンバー5人のうちサクラとカズハが日本人である点が影響を及ぼしたとの見方が出ている。

これと似た事例は最近もあった。グループCLOSE YOUR EYESは6日に中国・杭州でファンミーティングを行ったが、日本人メンバーのケンシンは参加しなかった。

また、同日上海で開く予定だった芸能事務所エンコードエンターテインメント所属練習生のファンミーティングは行事当日になり中止が決まった。このファンミーティングにはMnetのオーディション番組『BOYS II PLANET』に出演した日本人のマサトとセン、中国人のスンジアヤン、ポン・ジンユーが出演する予定だった。

同社は「行事当日早朝に予期できない重大な不可抗力理由が発生しイベント進行が不可能になった。可能なあらゆる選択肢を最後まで模索したが最終的に行事中止を決めるほかなかった」と公示した。