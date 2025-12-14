〈中学時代に不登校になった“引きこもり女子”→SNSでバズる「超かわいいアイドル」に大変身…ブレイク中の22歳アイドルが明かす、デビューまでの道のり〉から続く

アイドルグループ「ドラマチックレコード」の新居歩美さん（22）は今年3月、YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」に出演し、“大喜利が強すぎるアイドル”としてブレイクしている。そんな新居さんに大喜利が強くなったきっかけから、現在の注目への思いや悩みについて聞いた。（全3回の3回目／1回目から読む）

【変わりすぎ！！】中学時代に不登校になった"引きこもり女子"→「超かわいいアイドル」に大変身した新居歩美さん22歳



アイドルグループ「ドラマチックレコード」の新居歩美さん ©原田達夫／文藝春秋

YouTubeで“大喜利が強すぎるアイドル”としてブレイク

――新居さんは現在、大喜利アイドルとして注目を浴びています。以前、取材で「王道アイドルのように顔で売れるタイプではないから、売れるなら知的アイドル」と話していたんですけど、その後、大喜利でブレイクしました。狙い通りですか。

新居歩美さん（以下、新居） はい（笑）。やっぱりそうじゃん！ と思いました。大喜利で売れるとは思ってなかったんですけど、自分が売れるならサブカルかなって思ってました。

――もともとかなりのお笑い好きで、現在も小劇場に通っているそうですね。お笑いを見るきっかけはなんだったんですか。

新居 4年前くらいにランパンプスさんのファンだった香川時代の友達に誘われて、神保町よしもと漫才劇場に行ったのがきっかけでした。最初に見たのは寄席だったんですけど、トリで出てきたナイチンゲールダンスさんがめっちゃ面白くて。「こんなに面白い人たちが劇場にはいるんだ」と感動して。

そこからはナイチンゲールダンスさん、令和ロマンさん、9番街レトロさん、エバースさんだったり、神保町に出ている人たちを見るようになり、そこから吉本の別の劇場、他事務所のライブにも通うようになっていきました。

「ネタも感動しちゃうぐらい面白い」と絶賛するお笑い芸人とは？

――今はどのくらい足を運ばれているんですか？

新居 多い時は1年間で152ライブも行きました。最近はなかなか行けてないんですが、高円寺とか新宿のライブに行っています。10組ぐらい好きな芸人さんがいて、その中の3組が一緒のライブは面白さが確定しているので、よく行っています。

――特に好きな芸人さんは誰ですか。

新居 誰かを応援しているというより、めっちゃDD（誰でも大好きという意味）なんですよ。しいて挙げるなら、浅井企画のおおぞらモードさんはすごく面白いですね。最近コント師になられたんですけど、平場も安心して見られるし、ネタも感動しちゃうぐらい面白かったりするので。当たり外れが少ないので、ライブにいると安心します。

――新居さんは演者としても芸人と共演する機会が増えていますが、その中でこの人はすごいと思った人はいますか？

新居 それで言うと、やっぱりおおぞらモードさんになっちゃうんですけど（笑）。長山アカリップさんという男性の方は、MCというか対応力がめちゃくちゃすごくて。この間、自分のイベントにお呼びしたんですけど、やっぱり面白かったです。

「大喜利の大会にアイドルだと隠して出ていたり…」どのように大喜利の実力を磨いたのか？

――大喜利の実力はどうやって磨いたんですか？

新居 お笑いライブを見ている中で、自分も大喜利をやってみたいと思って、一般の方が会議室で開いている大喜利の大会にアイドルだと隠して出ていたりしたんです。そこからはお笑いライブを見ていく中でいろいろとノウハウを身につけていきました。

だから自分のセンスで面白いというよりも、インプットした大喜利のパターンを自分の頭の中から出している感じです。

――その大喜利の実力が話題となったのが、YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」の動画に“大喜利が強すぎるアイドル”として出演したことでした。佐久間さんの印象ってどうですか？

新居 最初は恐れおののいていたんですけど。だんだん佐久間さんのポーカーフェイスの向こうが見える瞬間があったりして。私の人間性、たとえば人見知りである点を見抜いてくれてるんだなって思う瞬間もあって、なついてきました。佐久間さんにはハマりたいんで、頑張ります。

自分たちよりも上にいるアイドルを見てモチベーションに

――以前、noteで他のアイドルへの妬み嫉みがあると書いていましたが、今もその感覚はありますか。

新居 ありますよ。「ほどよくオフがあっていいな」とか（笑）。それ以外にも「ライブがめっちゃ準備されているな」とか「衣装の数が多いな」とか。自分たちよりも良い環境のグループにはキーッてなりますね。

他のアイドルのライブを見ている時はもう全然リラックスモードじゃなくて、ファンに「2階席にいたけど何をブチ切れてたの？」と言われるぐらい、すごい真剣な顔をして見ています。

少し気持ちの悪い話をすると、私、他のアイドルの動員表を見るのが好きなんです。自分たちより動員があるアイドル、自分たちよりいいライブに出ているアイドル、自分たちよりSNSのフォロワーがいるアイドルであったり、全て自分たちより上のグループしか目に入らないです。そうすることで、「今の自分たちの状態は恥ずかしいからもっと頑張ろう」ってなります。

「前よりも視聴者にウケることが増えてきている」大喜利でブレイクした現在の状況

――大喜利でのブレイクで個人として注目度が上がっています。ご自身でも感じますか。

新居 「新居歩美」とエゴサすると、アイドルファンじゃない方も私のことを好きだと言ってくれていたりして。以前は大喜利をしても「私なんかが」という謙遜もありましたけど、最近は大喜利の照準が合ってきて、前よりも視聴者にウケることが増えてきています。

――これは芸人の方もそうなのかもしれないんですけど、観客や視聴者にウケる回答と自分が面白いと思う回答にずれがあることってあるんじゃないですか。

新居 以前は少し迷子になったりもしましたが、今は大丈夫です。この間、ラジオに芸人さんをお呼びした時にその話になったんですが、そこは自分の本当に面白いと思う回答とは変わってもいいし、それでも面白い人は見抜いてくれるので。今は「きっとこういう回答の方がウケるだろうな」って思う瞬間が増えました。

アイドル活動中に「MCでボケると思った」と言われることもあるが…

――求められてるものとのズレって、アイドルでもありませんか？

新居 アイドルでもあります。前までは偶像を見せるのがアイドルであって、素を見せるのはどうだろうと思っていたんです。でもバラエティー方面での活動が増えたことで「素を見せてほしい」という声も大きくなっていて。

ただ、ステージ上では偶像であることに誇りがあるから、バラエティー的なものを持ち込まないようにしてはいるんですけど「MCでボケると思った」と言われたりして。

ドマレコは私の所有物ではないし、私個人の活動に合わせることはないのでバラエティーに寄せることは絶対ないんですけど。今は個人の活動で知ってくれた人を、どうやってドマレコに受け入れるか、一生懸命頑張っています。

ありがたいことに「ギャップ」というすごく良い言葉があって。大喜利している時の私と、ザ・アイドルの時の私のギャップを、現場まで足を運ぶ愛と勇気を持ってくれるファンの方に好きになってもらっています。

他のアイドルさんと比べて、お笑い好きという別の畑からファンを取ってこれるのは強みだと思っているので、この強みは自分が楽しめるうちはなくしたくないなって思っています。

「私が見てきたアイドルたちが輝いている姿を見せていた」アイドルとしての目標とは？

――11月25日にはKanadevia Hall（旧東京ドームシティホール）で3周年ライブを行いました。3年でこの規模の会場は順調だと考えていますか。

新居 理想を言えば、自分の予定を狂わせるぐらい売れることで、だからKanadevia Hallを即完ぐらいが理想像だし、かっこいいなと思うんですけど。ただ3年でこの場所でライブをできたというのは、自分に嘘をついて楽しいと言わなくていい、正々堂々泥臭くやれる規模ではないかなと思います。

――新居さんは目標に日本武道館でのライブを挙げていますね。

新居 武道館でのライブは目標です。武道館より大きい会場もありますし、人によって「CDをこれだけ売りたい」「この番組に出たい」と目標はいろいろあると思うんです。ただ、私が見てきたアイドルたちが輝いている姿を見せていたのが武道館だったので。王道すぎるかもしれないですけど、武道館が目標って言っています。

――武道館でライブするためには、何が足りないと思っていますか。

新居 実力に結びついちゃうんですけれど、グループとしての“プロ感”が出ないといけないなと思っています。私個人だったらもっと歌とパフォーマンス力を磨かないといけないし、グループとしてももっとライブに人を集めないといけない。根強いファンだけじゃなく、知名度も上げて「ドマレコのライブだったら楽しそうだし行こうかな」となる層を増やしていかないといけないと思っています。

「将来、面白い人たちに評価される面白い文化人になりたい」

――グループから離れて、個人としてやりたいことはありますか。

新居 個人でやりたいことはたくさんあるんですけど、自分のやりたいことは今の私では説得力がないことばかりで。アイドルとして中途半端な人間が言えることって大したものではないと思うので、アイドルをちゃんとやり終えてからタレントだったり文化人的なことはしたいなって思ってます。

――どんな文化人になりたいんですか。

新居 お笑いとして面白いんじゃなくて、人間として面白いことを言ったり、書けたりする人に憧れています。私がずっと敬愛、尊敬しているのは「アーバンギャルド」松永天馬さんや、「ドレスコーズ」の志磨遼平さんで。インタビューやコラムを読むと、お二人ともめちゃくちゃ知識や情報を持っていて好きなんです。

私もそんなふうになりたいんですけど、20歳そこらの女がそういうことを言ったり、書いたりしても説得力がないと思うので、頑張ってしっかり年を取ります。将来、面白い人たちに評価される、面白い文化人になれたら嬉しいです。

