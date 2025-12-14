お笑いコンビ「極楽とんぼ」の加藤浩次（56）が13日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）に出演。仲良しの人気俳優との交流を明かした。

この日のゲストは俳優の沢村一樹。加藤と仲良しだと振られた沢村は「昔ドラマで一緒」と語り、加藤は「一緒でしたし、あと子供の幼稚園一緒だったんですよ」と打ち明けた。

「運動会で会ったりしてたんですよねえ」とも明かし、タレントのYOUは「じゃあもうパパ友」と反応した。

加藤はさらに「沢村さんの奥さんが本当にもう働いてましたよね、運動会で。凄いいい奥さんなんですよ」と証言。「もう本当に取り仕切って。運動会とか保護者の方、手伝えるじゃないですか、しっかり手伝って」と絶賛した。

一方で「加藤家は何にもしていなかった」と苦笑すると、沢村は「いや、そんなことないですよ」と優しくフォローした。

沢村は2000年に5歳年下の元モデルの女性と結婚。3人の男の子をもうけており、長男はモデルの野村大貴、次男は俳優の野村康太。

加藤は2001年に元女優の香織さんと結婚。1男2女をもうけている。