銭湯が年々、街から姿を消している。

兵庫県によると、県内の銭湯は１３８軒（３月末現在）で、２０年前の半数以下となっており、うち実質営業しているのは８１軒（７月末現在）と、さらに少ない。各地の銭湯が燃料費や物価の高騰で苦境に立たされているほか、後継者不足も深刻だ。県は約３年ぶりに入浴料の上限を大人５７０円に改定する。（中安瞳）

「燃料費も物品も、全ての価格の値上がりが止まらない」

神戸市長田区で今年創業８０年となる銭湯「萬歳湯（まんざいゆ）」の３代目店主、綿貫功一さん（６６）は嘆く。湯を沸かすために必要な重油が４年前は１リットル当たり６５〜７０円だったのが、今は約１・５倍の１０５円に。タオルや入浴剤の仕入れ価格も値上がりしているという。甘めでほっとする味が人気の萬歳湯特製おでんも、４月に１００円から２０〜５０円、値上げした。

県によると、９年前に県下に１９１軒あった銭湯が１３８軒と約３割減り、２０年前と比べると半数以下となっている。また、営業中の半数の経営状況を調べたところ、昨年末時点で、平均で月約１７万３５００円の赤字だったが、今年７月末時点では、平均月約２２万４０００円の赤字と、事態は悪化している。

また、後継者不足も深刻だ。県公衆浴場業生活衛生同業組合によると、銭湯は多くが家族経営で、経営者の平均年齢は６９・６歳。銭湯は衛生管理が必須で、定期的に修繕も必要となるが、後継ぎがいないところは高額な修繕も諦め、結果的に閉店してしまうという。

組合の丸岡伸年事務局長（６５）は「後継者がいて経営も順調なところとそうでないところで、二極化している」と話す。

県は物価高騰による苦境を打開しようと、組合から要望があった入浴料金の上限の引き上げを決めた。来年１月１日以降、各地で順次、検討されるという。現在の料金は大人（１２歳以上）４９０円、中人（６歳以上１２歳未満）１８０円、小人（６歳未満）８０円。今回の値上げで大人５７０円、中人２００円、小人１００円となり、大阪府の大人６００円に次ぐ、全国で２番目の高さとなる。

大人で８０円の引き上げはこれまでにないことから関係者からは不安の声も上がっているというが、「値上げしないと厳しいのも事実」と綿貫さんは話す。

組合では、業界を盛り上げようと、１１月から来年２月２６日まで、県下７３店舗で賞品付きのスタンプラリーを開催している。他にも、店主らにＳＮＳを活用してＰＲに役立ててもらおうと勉強会も開いている。

綿貫さんは「『ええ湯やった、ようぬくもったわ』と言われるとやっぱりうれしい。これまで守ってくれた先代らに感謝しながらこれからも続けていきたい」と話し、丸岡事務局長は「これ以上客足が遠のかないよう、各自治体などに援助をお願いしたい」と訴えている。