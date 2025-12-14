年内をもって退職することを今月1日に発表したフジテレビの藤本万梨乃アナウンサー（30）が、13日に放送された「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演した。

22年4月から3代目アシスタントとして出演していた藤本アナは、この日の放送をもって卒業。

「何で？」「この間やり始めたのに」との声が出演者から上がると、藤本アナは「ちょっとこう、私生活との働き方をちょっと…」と説明した。

ここで、MCの明石家さんまが「フリーになるから」と話すと、藤本アナは口元に指を当てて「シーッ！」のジェスチャー。出演者らは「言っちゃった」「生放送やったら終わりですよ」とツッコんでいた。

藤本アナは年内をもって同局を退職することを1日に発表。 「この度、7年間お世話になったフジテレビを退社することとなりました。12月いっぱいをもって『めざましテレビ』『さんまのお笑い向上委員会』、来年3月をもって『Mr.サンデー』を卒業させていただきます」「これからは、家庭生活と自分自身の時間を大切にしながら、私らしく仕事にも取り組んでまいります。フジテレビで学んだことを忘れずに精進いたします。これからもどうぞよろしくお願いいたします」とコメントした。

藤本アナは東大医学部健康総合科学科を卒業し、19年4月、同局に入社。今年結婚を発表し、お相手について「大学の同級生」「お医者さん」と同番組で明かしていた。