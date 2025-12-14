〈中学生で容姿に“コンプレックス”→不登校になって引きこもり生活→「超かわいいアイドル」に大変身した“元・引きこもり”22歳アイドルの知られざる過去〉から続く

アイドルグループ「ドラマチックレコード」の新居歩美さん（22）は今年3月、YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」に出演し、“大喜利が強すぎるアイドル”としてブレイクしている。

学生時代にいじめや引きこもり生活を経験した彼女は、一体なぜアイドルを目指したのか。そのきっかけから、「モンスター新人」だったというアイドル成り立ての頃、そして現在所属するグループについて聞いた。（全3回の2回目／1回目から続く）



アイドルグループ「ドラマチックレコード」の新居歩美さん ©原田達夫／文藝春秋

「人生で初めてアイドルのライブで泣いた」引きこもり生活中に“アイドルオタク”になった

――前編では新居さんの小学生時代のいじめ体験や、中学時代の引きこもり生活について聞きました。アイドルになるきっかけも、その引きこもり中にあったそうですね。

新居歩美さん（以下、新居） もともと「神聖かまってちゃん」が好きだったんですが、動画を見た後のレコメンドでかまってちゃんのドラムスのみさこさんが参加しているアイドルグループ「バンドじゃないもん！」が出てきて、その後に系統が似ていた「でんぱ組.inc」の動画に辿り着いたんです。

最初に見たのが「でんぱ組.inc」の日本武道館ライブでの「WWDBEST」という曲の動画だったんですけど、人生で初めてアイドルのライブで泣いたんですよ。メンバーを誰も知らない中で見ていたんですけど、曲がめっちゃ良くて。歌詞はマイナスからのスタートを歌っていて、そこが伝わってきたのと、あり得んぐらいメンバーが泣いていて（笑）。それで刺さりました。

――「でんぱ組.inc」の動画を見てから、どう変わっていったんですか？

新居 そこからいろいろなアイドルをめっちゃ調べるようになって、普通にアイドルオタクになりました。今ってアイドルが王道になっていますけど、私が中学の時って今よりもアイドルがサブカルだった気がします。

椎名ひかりちゃん、「ゆるめるモ！」のメンバーも結構個性的だったし、「でんぱ組.inc」「バンドじゃないもん！」も全盛期で、あとWACKのアイドルや「BELLRING少女ハート」というグループもいました。

数少ない友達の一人がアイドル好きだったので、アイドルの話をめっちゃするようになったんですが、その子がアイドルのオーディションの話を教えてくれたんです。

「1日でフォロワー数が3000人とかいっちゃって」両親に内緒でオーディションに応募した結果、大バズりして…

――アイドルグループ「アキシブproject」のオーディションですね。

新居 そうです。SNS審査や配信審査、合宿審査だったりとオープンなオーディションでした。地元のアイドルグループからスカウトされたこともあったんですが、両親は真面目で芸能活動には反対で。そのときは父親が「こんな若い娘を誘う芸能関係は怪しい」とスカウトの名刺を燃やしました。

ただ自分の実力がどこまでなのか知りたかったので、「アキシブproject」には両親に黙って応募しました。それでめちゃくちゃバレたんですけど。へへ。

――なんでバレたんですか？

新居 SNS審査の時に芸名を使っていいのを知らなくて「新居歩美」と本名でやったんです。そうしたらSNS審査で一番注目を浴びて。1日でXのフォロワー数が3000人とかいっちゃって。

その時のオーディションって、参加した半数以上がアイドル経験者だったんですよ。そんな中、私はアイドル未経験、しかも香川に住んでいる高校生だったのでちょっと芋っぽいけれど、アイドルの原石という感じの写真を使ったんです。そうしたらアイドルファンの間で噂になったみたいで、いろんな人に見つけてもらいました。

ただ、目立ちすぎたせいで両親にバレただけでなく、学校にもバレて、生徒指導室に呼び出されました。学校からはSNSを消すように言われたけど「私はアイドルを目指しているので、消すつもりはありません」と言って、学校の方が折れました。

「プロデューサーが香川まで来てくれた」両親を説得してアイドルデビュー

――新居さんはそのアイドルオーディションに合格します。ただご両親はアイドルには反対ですよね。

新居 両親は私が東京でアイドルすることを認めてくれなかったですね。親からしたら、自分で何もしたことのない娘ですから。バイト経験もありませんし、東京でアイドルをして一人で食べていけるのか心配だったんだと思います。

当時高校2年生だったので「せめて今通っている高校を卒業してほしい」と言われたんですが「もうその気になったから」と突っぱねてました。

――どうやって両親を説得したんですか。

新居 アイドルグループのプロデューサーが香川まで来てくれたんです。ただ父親は「家には入れない」って言って、近所の公園でプロデューサーと話し合うことになったんですが、外はすごいゲリラ豪雨で。結局、途中から家にプロデューサーを入れたんですが、父親は玄関までしか入れなかったです。

私はオーディション審査の段階でファンがすごくついていたんです。なのでプロデューサーはそうしたファンの熱量を伝えて、その話に親は動かされた感じがあります。アイドルになると決まってからは親が通信高校を調べてくれたり、協力してくれました。

「無知は強いですね」歌もダンスもできないけど“強気”だったワケ

――アイドルになるというのは、引きこもっていた自分を変えたいという思いもあったんでしょうか。

新居 それもありますし、あと田舎がずっと嫌いで東京に出たかったんです。田舎は全部見たことあるもので退屈というか刺激がなくて。それこそ、学校に行ってない私の噂をすることも娯楽のひとつなんです。そういう状況がつまんなすぎて嫌でした。

――東京でアイドルとなった新居さんですが、当時の自分について「モンスター新人だった」と語っていますね。ここまでのお話だと調子に乗るようなタイプには思えないんですが。

新居 無知は強いですね（苦笑）。アイドルは好きだったんですけど、アイドルが持つスキルを自分に投影していたわけではなくて。振り付けの覚え方も、歌の歌い方も、音程があることも知らなかったんです。

オーディションで合宿審査があったんですけど、合宿の時にダンスを教えてくれる先生には「自分だったら、これだけできない状況に死にたくなるな」と言われたんですけど、「いや、うちは死にたくはなんないけどな」って思ってました。当時は強気でしたし、実際デビューライブから100人のファンを呼んでました。

メンバーから「なんで振りを覚えてきてないの？」と言われたことも…

――人気はあったんですね。ただ何もできない人が、強気の発言をしているとそれこそいじめられそうです。

新居 いじめられはしなかったですよ。みんな大人だったので。ただすごい悩ませていて「なんで振りを覚えてきてないの？」とか言われてました。今思えば、よく辞めさせられなかったなって思うぐらいやばい子でした。

グループの空気が悪くなりすぎて、私と一緒に入った同期の子とかはそれで泣いちゃって。寮への帰り道に、かわいそうだったので慰めてました。

――完全に立場が逆……。

新居 その時は無敵でしたね。「待て、待て。ここから成長するから」って思っていて（笑）。自分自身と向き合う方がつらかったので、先輩とかに怒られるとかは別につらくなかったです。破天荒だったのでSNSでも暴れてました。運営さんがでっかいミスをしたら「マジ使えない運営でスイマセン」ってツイートしてたりしました（苦笑）。

「元気が出ました」「励ましになりました」という声も…いじめられた過去に対する反響

――「アキシブproject」を2022年に卒業し、現在はアイドルグループ「ドラマチックレコード」（ドマレコ）で活動しています。アイドルグループは同じメンバーと一緒にいる時間が多いと思いますが、かつてのいじめのトラウマがぶり返すことってあるんですか？

新居 だいぶマシになってきています。今のドマレコのメンバーじゃなかったら、きつかったと思います。調子が悪い時もあって、そんな時はメンバーの優しさに助けられている時もあります。ドマレコって「この2人が特に仲が良くて、逆にこの子とは絡まなくて」といった関係が薄いグループで、今のグループじゃなきゃきつかった面はあっただろうなと思います。

――新居さんはアイドルとなってから、過去のいじめの体験についても語っています。いじめを受けていた人からの共感や応援の声も届くのではないですか。

新居 私のことを知って「元気が出ました」「励ましになりました」という言葉は届きますし、そうした言葉はめっちゃ嬉しいです。

私がアイドルになったきっかけの「でんぱ組.inc」さんって、メンバーが過去にいじめられた方が多かったんです。なのでアイドルって、学生時代パッとしない子だったり、それこそいじめられた経験をした子が100%だと思っていたんです。

ただ、ドマレコのメンバーって学生時代からみんなに愛されてきたメンバーばかりなので「あれっ、みんないじめられていないんだ」ってなりました（笑）。

――ドマレコはグループの方向性にもメンバーが意見を言えるそうですね。

新居 初期は私がかなり意見をしていたんですが、そのせいで今は他のメンバーもすごく意見をするようになっていて。この間も運営さんのやることに納得がいかず、全部口を出して、楽屋でメンバーと「こんなん、セルフプロデュースやん」って言ってました。

ただメンバー同士のやりたいことは一致しています。わがままなグループではあるんですけど、楽しくやらしていただいております（笑）。

撮影＝原田達夫／文藝春秋

（徳重 龍徳）