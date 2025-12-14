歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。

新しく家族となった、保護犬について綴りました。



浜崎あゆみさんは「我が家に赤ちゃんが2人増えて1週間が経とうとしています。怒涛とはまさにこの事！といった感じで仕事もプライベートも嵐のように過ぎていきました。」と、投稿。



続けて「ヨークシャーテリアの『グミ』はまだ11ヶ月、トイプードルの『ミルク』はなんとまだ産まれて5ヶ月。写真で見てもらってもわかるように、どちらも元気いっぱいの愛らしい赤ちゃんです。」と、紹介。２匹とも「障害をもって産まれた為に行き場がなく」「我が家に迎えたいと申し出ました。」と、明かしました。







そして「2人ともいわゆるレベル4と言われる障害を生まれながらに持っており、非常に複雑な手術が早期に必要な為、高度な技術を要する限られたドクターを探さなければならない状況だったのですが、いつも濱崎家の全員 がお世話になっている病院の院長はじめ皆様が尽力して下さり、ありがたい事に年明けには特別な名医の先生が東京にいらして下さりオペを受けられる事になりました。心より感謝致しております。」と、綴りました。





浜崎あゆみさんは「2人はまだ自分の体力の限界や危険性をもちろん知らない赤ちゃんだから、毎日色んなことに興味を持って遊びたがるんだけど中々危なくて自由にはさせてあげられず、、そんな感じでオペまでも、オペの際も、オペ後のリハビリ等も、困難は続いて行くのだろうけど、いつかそれらを全て乗り越えて、グミルクと思いっきり走り回れる日を今からすごく楽しみにしてるんだー」と、投稿。



続けて「グミ、ミルク、私達のところに来てくれてありがとう 一風変わった(いや、何風も変わってるか笑)わたしがママで大変な事もあると思うけど、これからよろしくね❤」と、その思いを綴っています。







