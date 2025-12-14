¿¹Åç´²¹¸¡¢¹áÀî¿¿»Ê¡¢ËÜÅÄ·½Í¤¡¢±§º´Èþµ®»Ë¡Ä³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤Î¡È°Û¿§¡É°úÂà»î¹ç¤ËÄ¶¹ë²Ú¥ì¥¸¥§¥ó¥É½¸·ë¡ª¥»¥ì¥Ã¥½ÎòÂå£¸ÈÖ¤âÀªÂ·¤¤
¡¡12·î14Æü¡¢³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤Î°úÂà»î¹ç¡ÖTHE LEGEND DERBY YOICHIRO KAKITANI LAST MAGIC¡×¤¬¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡OSAKA PINK¡Ê³ÁÃ«¤Î¸ÅÁãCÂçºå¤æ¤«¤ê¤Î¥Á¡¼¥à¡Ë¤ÈOSAKA BLUE¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤æ¤«¤ê¤Î¥Á¡¼¥à¡Ë¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë°Û¿§¤Î°ìÀï¤À¡£°úÂà»î¹ç¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Âçºå¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬½¸·ë¡£¥»¥ì¥Ã¥½¤Î¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼£¸ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤¿Ì¾¼ê¤âÀªÂ·¤¤¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢OSAKA PINK¤ÏÀ¾ß·ÌÀ·±¡¢OSAKA BLUE¤ÏËÜÅÄ·½Í¤¤¬Ì³¤á¤ë¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ÚOSAKA PINK¡Û
FW
£¸ ³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯
GK
21¥¥à¥¸¥ó¥Ò¥ç¥ó
27Ã°Ìî¸¦ÂÀ
DF
£³ ÌÐÄí¾È¹¬
£´ Æ£ËÜ¹¯ÂÀ
14 ´Ý¶¶Í´²ð
17 ¼òËÜ·û¹¬
19 ÀÐ¿ÀÄ¾ºÈ
23 »³²¼Ã£Ìé
33 À¾ÈøÎ´Ìð
MF
£² Àð¸¶µ®¹¨
£µ ´îÅÄÍÛ
£¶ ßÀÅÄÉð
£¸ ´¥µ®»Î
£¸ ¹áÀî¿¿»Ê
£¸ À¶Éð¹°»Ì
£¸ ¿¹Åç´²¹¸
11 Æï¿À½çÊ¿
25 ±üÇ¸ÇîÎ¼
26 ½©»³ÂçÃÏ
96 »³¸ý·Ö
FW
£¹ ¿ùËÜ·òÍ¦
10 Âçµ×ÊÝ²Å¿Í
13 ÃæÅç¸µÉ§
20 À¾ß·ÌÀ·±
¡ÚOSAKA BLUE¡Û
GK
£± Åì¸ý½ç¾¼
22 °ì¿¹½ã
22 ÉðÅÄÍÎÊ¿
DF
£³ ¾»»Ò¸»
£´ Æ£½Õ×¢µ±
£¶ ²¼Ê¿¾¢
£¸ ´ä²¼·ÉÊå
13 °ÂÅÄÍýÂç
15 ´ßËÜÉðÎ®
46 ¾¾ÅÄÎ¦
MF
£´ ËÜÅÄ·½Í¤
£· ±óÆ£ÊÝ¿Î
£¸ ¾®ÌîÀ¥¹¯²ð
10 ÁÒÅÄ½©
13 °¤Éô¹ÀÇ·
15 º£ÌîÂÙ¹¬
19 Âç¿¹¹¸ÂÀÏº
27 ¶¶ËÜ±ÑÏº
41 ²ÈÄ¹¾¼Çî
FW
£· ±§º´Èþµ®»Ë
18 ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯
¡¡¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÀ¼±ç¤âÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¬¥Á¥ó¥³¾¡Éé¤À¡£12»þ¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤òÁ°¤Ë±«¤Ï¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÍ±àÎ½¿¿¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸
¡¡OSAKA PINK¡Ê³ÁÃ«¤Î¸ÅÁãCÂçºå¤æ¤«¤ê¤Î¥Á¡¼¥à¡Ë¤ÈOSAKA BLUE¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤æ¤«¤ê¤Î¥Á¡¼¥à¡Ë¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë°Û¿§¤Î°ìÀï¤À¡£°úÂà»î¹ç¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Âçºå¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬½¸·ë¡£¥»¥ì¥Ã¥½¤Î¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼£¸ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤¿Ì¾¼ê¤âÀªÂ·¤¤¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢OSAKA PINK¤ÏÀ¾ß·ÌÀ·±¡¢OSAKA BLUE¤ÏËÜÅÄ·½Í¤¤¬Ì³¤á¤ë¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
FW
£¸ ³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯
GK
21¥¥à¥¸¥ó¥Ò¥ç¥ó
27Ã°Ìî¸¦ÂÀ
DF
£³ ÌÐÄí¾È¹¬
£´ Æ£ËÜ¹¯ÂÀ
14 ´Ý¶¶Í´²ð
17 ¼òËÜ·û¹¬
19 ÀÐ¿ÀÄ¾ºÈ
23 »³²¼Ã£Ìé
33 À¾ÈøÎ´Ìð
MF
£² Àð¸¶µ®¹¨
£µ ´îÅÄÍÛ
£¶ ßÀÅÄÉð
£¸ ´¥µ®»Î
£¸ ¹áÀî¿¿»Ê
£¸ À¶Éð¹°»Ì
£¸ ¿¹Åç´²¹¸
11 Æï¿À½çÊ¿
25 ±üÇ¸ÇîÎ¼
26 ½©»³ÂçÃÏ
96 »³¸ý·Ö
FW
£¹ ¿ùËÜ·òÍ¦
10 Âçµ×ÊÝ²Å¿Í
13 ÃæÅç¸µÉ§
20 À¾ß·ÌÀ·±
¡ÚOSAKA BLUE¡Û
GK
£± Åì¸ý½ç¾¼
22 °ì¿¹½ã
22 ÉðÅÄÍÎÊ¿
DF
£³ ¾»»Ò¸»
£´ Æ£½Õ×¢µ±
£¶ ²¼Ê¿¾¢
£¸ ´ä²¼·ÉÊå
13 °ÂÅÄÍýÂç
15 ´ßËÜÉðÎ®
46 ¾¾ÅÄÎ¦
MF
£´ ËÜÅÄ·½Í¤
£· ±óÆ£ÊÝ¿Î
£¸ ¾®ÌîÀ¥¹¯²ð
10 ÁÒÅÄ½©
13 °¤Éô¹ÀÇ·
15 º£ÌîÂÙ¹¬
19 Âç¿¹¹¸ÂÀÏº
27 ¶¶ËÜ±ÑÏº
41 ²ÈÄ¹¾¼Çî
FW
£· ±§º´Èþµ®»Ë
18 ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯
¡¡¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÀ¼±ç¤âÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¬¥Á¥ó¥³¾¡Éé¤À¡£12»þ¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤òÁ°¤Ë±«¤Ï¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÍ±àÎ½¿¿¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸