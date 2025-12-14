かわいいと思う「timelesz」のメンバーランキング！ 2位「佐藤勝利」、では1位は？【2025年最新】
All About ニュース編集部は11月27〜28日、全国の10〜60代の男女300人を対象にアイドルグループ「timelesz」に関するアンケート調査を実施しました。
オーディションで新メンバーが加入し8人組となったtimeleszは、2025年に大ブレークを果たしました。各メンバーがさまざまなジャンルで活躍中で、もっとも注目を集めているアイドルグループです。
今回は、そんな人気のtimeleszメンバーを対象としたランキングを作成。この記事では、「かわいいと思う『timelesz』のメンバー」ランキングの結果を見ていきましょう。
【6位までの全ランキング結果を見る】
2位には佐藤勝利さんが選ばれました。2011年にSexy Zoneのメンバーとしてデビューした佐藤さんは、グループがtimeleszに改名してからも主要メンバーとして活躍中です。
爽やかなビジュアルを持つ佐藤さんは、デビュー当初から正統派なイケメンとして大人気。『ViVi』（講談社）が選ぶ「2024年下半期 国宝級イケメンランキング」のNOW部門で1位を獲得するなど、見た目の美しさが常に高く評価されています。
回答者からは、「中性的な魅力があると感じるため」（20代男性／東京都）、「笑顔がかわいい。パフォーマンスしているときと普段のギャップがいい」（20代女性／千葉県）、「きゅるきゅる王子様顔」（10代女性／鹿児島県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは松島聡さんです。松島さんもSexy Zoneのメンバーとしてデビューし、高いダンススキルを披露してグループを引っ張り続けてきました。個人では、俳優としてドラマや舞台などに出演。現在は、ドラマ『パパと親父のウチご飯』（テレビ朝日系）で主演を務めています。
グループの中でもかわいらしいビジュアルの松島さんは、過去にランジェリーブランド「ピーチ・ジョン」のモデルを務めたことも。テレビでみせる性格も愛らしく、癒し系のメンバーとして人気です。
回答者からは、「笑顔がとても素敵。やさしい雰囲気でいつも笑っているイメージ」（30代女性／大阪府）、「言葉遣いがやさしくて、メンバーの前で泣いちゃうところがピュアでかわいい」（20代女性／埼玉県）、「バラエティ番組で見せるほのぼのした雰囲気がかわいい」（40代女性／北海道）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
