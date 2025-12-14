ÅÅ·â°ÜÀÒ¡ª¥í¥Ã¥Æ¤Î¸µ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó±¦ÏÓ¤¬¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°¤Ø¡¡NPBÄÌ»»79¾¡¤Î37ºÐ¡Ä¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤ÎÂÇ¿Ç¸Ç¼¤·¤Æ¸½ÌòÂ³¹Ô
¥í¥Ã¥Æ¤òÂàÃÄ¤·¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤Î¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò·è¤á¤¿ÀÐÀîÊâ(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤òÂàÃÄ¤·¤¿ÀÐÀîÊâ¤¬¡¢¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬12·î14Æü¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¹ñ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡Ö¥Û¡¼¥Õ¥È¥¯¥é¥Ã¥»¡×¥ª¡¼¥¹¥Æ¥ë¥Ï¥¦¥È¡¦¥Ä¥¤¥ó¥º¤¬µåÃÄ¸ø¼°SNS¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤Ï³êÀî¹â¡ÊÉÙ»³¡Ë¡¢ÃæÉôÂç¡¢Åìµþ¥¬¥¹¤ò·Ð¤Æ2013Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¡¢µð¿Í¤È¤Î¶¥¹ç¤ÎËö¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤ËÆþÃÄ¡£Íâ14Ç¯¤Ë10¾¡¤òµó¤²¡¢¿·¿Í²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£16Ç¯¤Ë¤ÏºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢14¡Á16Ç¯¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Î2¥±¥¿¾¡Íø¡£¥¨¡¼¥¹¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢17Ç¯¤Ë¤ÏWBCÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡23Ç¯°Ê¹ß¤Ï±¦¸ªÄË¤Ê¤É¤Î¸Î¾ã¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢º£µ¨¤Ï°ì·³¤ÎÅÐÈÄµ¡²ñ¤Ê¤·¡£¥ª¥Õ¤ËµåÃÄ¤«¤é¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤ÎÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ÌòÂ³¹Ô¤Ø¤Î¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¼¨¤·¡¢¸Ç¼¤·¤¿¡£NPB10Ç¯¤Ç197ÅÐÈÄ¡¢79¾¡66ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.49¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥æ¥à¡¦¥¤¥·¥«¥ï¤¬2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥Û¡¼¥Õ¥È¥¯¥é¥Ã¥»¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¡£NPB¤Ç¤Î10Ç¯´Ö¡¢ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤ÇÄÌ»»79¾¡¤òµó¤²¤¿¸å¡¢ÀÐÀî¤Ï¥ª¡¼¥¹¥Æ¥ë¥Ï¥¦¥È¤Ø¸þ¤«¤¦¡£2ÅÙ¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Áª½Ð¡¢¿·¿Í²¦¡¢¤½¤·¤ÆWBC¤Ç¤ÎÆüËÜÂåÉ½Åê¼ê¤À¡×¤È¼ÂÀÓ¤òÎóµó¡£¡Ö¤³¤Î·ÀÌó¤ÏÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È·ë¤Ó¡¢¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤Î³èÀ²½¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢ÀÐÀî¤¬17Ç¯WBC2¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ä¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤ËÅê¤²¹ç¤Ã¤¿±ÇÁü¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1988Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î37ºÐ¡£°Û¹ñ¤Ç¤ÎÄ©Àï¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï