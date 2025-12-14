旅先で食べたい「徳島県のご当地グルメ」ランキング！ 2位「阿波尾鶏」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
旅先で思わず心が躍るのが、そこでしか味わえない“ご当地グルメ”との出会いです。地元の人々に親しまれてきた味や、旅の途中で出会う特別な一皿は、旅の楽しさを一層高めてくれます。ひと口食べれば、その地域の雰囲気がふっと伝わってくるのも魅力のひとつ。では、人々が旅先でぜひ味わいたいと選んだ料理とはどんなものなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、ご当地グルメに関するアンケートを実施しました。その中から、旅先で食べたい「徳島県のご当地グルメ」ランキングの結果をご紹介します。
2位：阿波尾鶏／55票徳島県の特産品である「阿波尾鶏（あわおどり）」は、全国の地鶏の中でもトップクラスの出荷量を誇る銘柄鶏です。阿波踊りのように伸び伸びと育てられることが名前の由来で、適度な歯ごたえと、コクのある旨味、そして甘みが特徴。刺身、焼き鳥、タタキ、鍋料理など、様々な調理法で美味しく食べられますが、素材の味を活かしたシンプルな塩焼きやタタキが特におすすめです。ブランド鶏として全国的にも高い知名度を誇ります。
回答者からは「阿波尾鶏は、“日本トップクラスの地鶏”として知られており、しっかりした歯ごたえと噛むほど広がる濃い旨味が魅力だからです。旅先で食べるなら、その土地でしか味わえない『素材の力』を感じられる料理を選びたいと思いますが、阿波尾鶏はまさに徳島の飼育環境と長い育成期間が生む特別な味わいです。焼き鳥、炭火焼、親子丼など調理法によって風味が変わり、料理としての完成度も高いのが魅力の一つです。シンプルに焼いただけでも美味しく、徳島らしさを最も実感できると思い選びました」（20代女性／埼玉県）、「鶏肉が好きなので美味しい地鶏を食べてみたい」（30代女性／岡山県）、「徳島のブランド鶏で、肉質が柔らかく、旨味が濃いのが特徴で、炭火焼き、鶏鍋、親子丼などがとても美味しいからです」（60代女性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：徳島ラーメン／118票2位に大差をつけ、1位に輝いたのは「徳島ラーメン」です。大きく分けて、茶系（豚骨醤油）、黄系（鶏がら野菜）、白系（豚骨）の3系統がありますが、中でも茶系の豚骨醤油が最も有名で人気があります。濃厚なスープに甘辛く煮た豚バラ肉と生卵のトッピングが特徴で、ご飯が進む味付けから「おかずラーメン」とも呼ばれます。徳島市周辺に多くの店があり、独自の文化を築いています。
回答者からは「徳島ラーメンの濃い色のスープとトッピングの卵黄が食欲をそそる」（30代男性／北海道）、「濃いめの豚骨醤油スープに甘辛く煮た豚バラ肉が特徴で、地元の雰囲気を感じながら食べられる定番グルメです！」（20代男性／福井県）、「豚骨ベースに濃い口醤油を効かせた『茶系スープ』が主流。甘辛く煮た豚バラ肉と生卵をトッピングするのが特徴で、ご飯と一緒に食べるのが定番です。徳島を代表する、最も有名で人気の高いソウルフードです。濃厚なスープと甘辛い豚肉の組み合わせは、一度食べると病みつきになります」（60代男性／青森県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)