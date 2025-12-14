¡ÖFate¡¿stay night¡×¡Ö¥Õ¥ê¥Õ¥é¡×¡Ö¤¢¤«¤Þ¤Ä¡×...¡¡µ´ÌÇ¡ÖÌµ¸Â¾ë¡×·ã»÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¢¤ëÊ¡Åç¤ÏàÀ»ÃÏá¤âËÉÙ¡ÚÊ¡Åç¤¬ÉñÂæ¤ÎÆó¼¡¸µ¤Þ¤È¤á¡Û
2025Ç¯7·î18Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡£
¤½¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡ÖÌµ¸Â¾ë¡×¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ê¡Åç¸©²ñÄÅ¼ã¾¾»Ô¤Ë¤¢¤ë°²¥ÎËÒ²¹Àô¡¦ÂçÀîÁñ¤À¡£
µ´ÌÇ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏàÀ»ÃÏá¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ê¡Åç¸©¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âÍÍ¡¹¤ÊàÀ»ÃÏá¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
¤É¤ó¤Ê¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢10ºîÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡ÛÌ¤³ÎÇ§¤Ç¿Ê¹Ô·Á
£±£¶ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¾®¹È¤Î¤â¤È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï±Æ¤ÎÇö¤¤µö²Ç¤ÎÇòÌë¤È¡¢ÍÄ½÷¤Ç¾®¸È¤Ê¿¿Çò¤À¤Ã¤¿¡ª¡©ÆÍÁ³¤Î»öÂÖ¤Ëº®Íð¤¹¤ë¾®¹È¡¡¤½¤³¤Ø¥·¥¹¥³¥óÁ´³«¤Ê¾®¹È¤Î»Ð¡¦¹È½ï¤Þ¤Ç²Ã¤ï¤Ã¤Æ»öÂÖ¤Ï¤â¤Ï¤ä¼ý½¦ÉÔ²ÄÇ½¡ª¡©ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ÎÆÃÊÌ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤ªÃã¤Î´Ö£´¥³¥Þ¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡ª¡ª
¥¢¥Ë¥áÈÇ¤ÎÉñÂæ¤Ï·´»³»Ô¡£
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Û¥Õ¥ê¥Ã¥×¥Õ¥é¥Ã¥Ñ¡¼¥º
¡½¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Ï¤É¤¦¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡½¡½¡½Èâ¤ò¤Ò¤é¤¯¥«¥®¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Æó¿Í¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢¥Ñ¥Ô¥«¤È¥³¥³¥Ê¡£¾¯½÷¤È¾¯½÷¤Ï½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÊÌ¤Î»þ´Ö¡¢°Û¤Ê¤ë¶õ´Ö¡Ö¥Ô¥å¥¢¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¤Ç¤ÎËÁ¸±¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦"¥ß¥ß¤Î·çÊÒ"¤òµá¤á¡¢¥Ô¥å¥¢¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò½ä¤ëÆó¿Í¤ÎÁ°¤ËÍÍ¡¹¤Êº¤Æñ¤¬Î©¤Á¤Õ¤µ¤¬¤ë¡£Æó¿Í¤Ë´íµ¡¤¬Ç÷¤Ã¤¿¤È¤"¥ß¥ß¤Î·çÊÒ"¤¬µ±¤¡¢¤½¤·¤ÆÈà½÷¤¿¤Á¤ÏÊÑ¿È¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ÉñÂæ¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏËÜµÜ»Ô¡¢·´»³»Ô¡£
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡ÛFate/stay night
Ìä¤ª¤¦¡£µ®Êý¤¬¡¢»ä¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¤«¡¡TYPE-MOON¤Î¿Íµ¤¥²¡¼¥à¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡£ÂçºÒ³²¤Ç¸É»ù¤È¤Ê¤ê¡¢Ëâ½Ñ»Õ¡¦±ÒµÜÀÚ»Ì¤ÎÍÜ»Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿»ÎÏº¡£¤½¤·¤Æ½½Ç¯¸å¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ëÀ»ÇÕ¤ò½ä¤ë¡ÖÀ»ÇÕÀïÁè¡×¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿»ÎÏº¤Ï¡¢Ëâ½Ñ»Õ¤È¤·¤ÆºÇ¶¯¤Î»È¤¤Ëâ¡Ê¥µ¡¼¥ô¥¡¥ó¥È¡Ë"¥»¥¤¥Ð¡¼"¤È¶¦¤ËÀï¤¤¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¼ç¤ÊÉñÂæ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î°ì¤Ä¤¬Ê¡Åç»Ô¡£
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Û¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥Ù¥¤¥Ó¡¼¥º
¤¤¤ï¤¤Î²¹Àô³¹¤ÎÃæ³Ø¤ËÄÌ¤¦£±Ç¯À¸¤Î¤¹¤º¤È¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î¤Õ¤ß¤Ï¡¢»×¤¤¤Ä¤¤Ç¥Õ¥éÉô¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÀª¤¤¤¬¼º¤»¡¢ËèÆü¤æ¤ë¡¼¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤«¤é¤ÎÅ¾¹»À¸¥â¥Ê¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃç´Ö¤ò½¸¤á¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ø½Ð¤ë¤¿¤á¥Õ¥é¥À¥ó¥¹¤ËÀÄ½Õ¤ò¤«¤±¤ë¡£
ÉñÂæ¤Ï¤¤¤ï¤»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤¢¤«¤Þ¤Ä
²ñÄÅ¼ã¾¾±Ø¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¤¢¤ª¤¤¤Ï¡¢¾®ÊÁ¤Ê¾¯½÷¡¦Äá»Ò¤ÈÆ°¤¯ÀÖ¤Ù¤³¡¦¤¢¤«¤Þ¤Ä¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ï¥Ç¤Ê¾¯½÷¡¦¤ß¤æ¤¤È¤â½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»°¿Í¤Î¾¯½÷¤È°ìÉ¤¤Î¡¢Ìû²÷¤ÇÆø¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡£
ÉñÂæ¤Ï²ñÄÅ¼ã¾¾»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¥¨¥Ç¥ó¤ÎÅìËÌ
ÅìËÌ¤ÎÅÄ¼Ë¤ÎÄ®¡¢¤³¤³¤Ë¤ÏÍ¥¤·¤¤¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¡££·£°Ç¯Âå¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤Þ¤À¤½¤ó¤Ê¤ËË¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿´¤¬Ë¤«¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ë¹¬¤»¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê²ÈÂ²¤È¤·¤ó¤´¤Î¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤Êª¸ì¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¡¡ÇëÈøË¾ÅÔºîÉÊ½¸
¤¤¤ÞºÆ¤ÓÆÏ¤±¤¿¤¤¡Ö¤¢¤ÎÆü¡×¤«¤é¤ÎÊª¸ì¡£
3.11¤Î¿ÌºÒ¤È¤½¤ì¤ËÂ³¤¯¸¶È¯»ö¸Î¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿Ãø¼Ô¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÈ¯É½¤·¤¿ºîÉÊ¤Î¿ô¡¹¡£¥Õ¥¯¥·¥Þ¤Ë½»¤à¾¯½÷¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎÉ½Âêºî¡Ö¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¡×¤äÊü¼ÍÀÊª¼Á¤È¿Í´Ö¤È¤Î´Ø·¸¤òÉÁ¤¤¤¿£³Éôºî¤Ê¤É¡¢2012Ç¯¤Ë¾åÀ½ËÜ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ìÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡ØÇëÈøË¾ÅÔºîÉÊ½¸ ¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¡Ù¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯ËÜ»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡ÖÊ¡Åç¥É¥é¥¤¥ô¡×¤ò¼ýÏ¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î¤Ï¤ë
2011Ç¯3·î11Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡£Èï³²¤ÏÈæ³ÓÅª·ÚÈù¤È¤µ¤ì¤ëÊ¡Åç¸©ÆîÉô¤Ç¤¹¤éÀ¸³è¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¹â¹»À¸¤¿¤Á¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¡¢Èà¤é¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤É¤¦²á¤´¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¤Î¤«¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£¿ÌºÒÁ°¤ÎÌ¤Íè¤òÌÏº÷¤·Çº¤à¾¯Ç¯¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¡×¡¢¤½¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¿ÌºÒ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÈà¤é¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î¤Ï¤ë¡×¡¢¤Õ¤¯¤·¤Þ±ØÅÁ¤òÌÜ»Ø¤¹¹â¹»Î¦¾åÉô¤Î¾¯½÷¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¸Î¶¿¡×¤Î3ºî¤ò¼ýÏ¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û²ÖÂÔ¤Ä¤¤¤Ð¤é ¤á¤°¤ë½Õ
½éÎø¡Ê¤«¤³¡Ë¤¬¡¢·Þ¤¨¤ËÍè¤¿¡½¡½¡£¡¡Îø¤ò¤¹¤ë¤È½÷¤ÏåºÎï¤Ë¤Ê¤ë¡£¡¡¾¯½÷Ã£¤Ï¡¡½éÎø¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ô¾¯½÷ÀÄ§³ÐÀÃ¡Õ¤¬Æ¯¤Âç¿Í¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡¡¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¡¤Ä¤Ü¤ß¤¬²Ö³«¤¯ÍÍ»Ò¤ËÓÈ¤¨¤é¤ì...¡¡ÉñÂæ¤ÏÅìËÌ¡¢Ê¡Åç¸©¤ÎÂçÎØÃæ³Ø¹»¡£¶µ»Õ¡¦ÂçÁðÂóÇÏ¡Ê25ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Ãæ³Ø¹»»þÂå¡¢½éÎø¤Î¼ºÎø¡¢¹õÎò»Ë¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¡Ê¡©¡ËÁð¿©Äí»Õ·ÏÃË»Ò¤È¤·¤Æ²á¤´¤¹Ê¿²º¤ÊËèÆü¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÆü¾ï¤ËÆÍÇ¡¡¢¸½¤ì¤¿¤Î¤ÏÍÄÆëÀ÷¤Ë¤·¤Æ¤«¤Ä¤Æ¤Î³Ø±à¤Î¥Þ¥É¥ó¥ÊÉ±Àî¤¤¤Ð¤é¡Ê25ºÐ¡Ë¡£¤·¤«¤âÈà½÷¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«10Ç¯Á°¤Î¤Þ¤Þ...¾¯½÷¤Î»Ñ¤ÇÂóÇÏ¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¤òºé¤«¤»¤Æ¡×¡¡½Õ»×¤¦µ¨Àá¡¢²ÖÂÔ¤ÄÈþ¾¯½÷Ã£¤È¤ª¤¯¤ë½éÎø¤Î...Éü½²¡Ê¥ê¥Ù¥ó¥¸¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ºÆÀ¸¡Ê¥ê¥Ü¡¼¥ó¡Ë¤ÎÊª¸ì¡£
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Û¤ï¤¿¤·¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎÞ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤
¤³¤ì¤Ï¡¢ÎÞ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢ÎÞ¤Ç½ª¤ï¤ëÊª¸ì¡£
Á´¿È¤¬±ö¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÊø¤ì¤Æ¤¤¤¯´ñÉÂ¡Ö±ö²½ÉÂ¡×¡£¤½¤ÎÉÂ¤ÇÊì¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿¾¯Ç¯¡¦»°»ÞÈ¬±À¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤Î²»³Ú¼¼¤Ç¤Ò¤È¤ê¤Î¾¯½÷¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£
Èþ¤·¤¯Å·ºÍÅª¤Ê¥Ô¥¢¥ÎÁÕ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤½¤Î¾¯½÷¤ÎÌ¾¤Ï¡¢¸Þ½½ÍòÍÉ·î¡£¸°È×¤Ë¿¨¤ì¤ëÁ¡ºÙ¤Ê¤½¤Î»Ø¤Ç¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¤ÎÉ¡¤òÄÏ¤ß¤Ò¤Í¤ê¾å¤²¡¢Êì¿Æ¤Î²á¾ê¤Ê´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¿ÍÃÎ¤ì¤ºÅØÎÏ¤¹¤ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÉ·î¤Î»Ñ¤òÃ¯¤è¤ê¤â¶á¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿È¬±À¤Ï¡¢²æÃÎ¤é¤ºÈà½÷¤Ë¿´¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¾®³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Èþ¤·¤¯Ì¥ÎÏÅª¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿ÍÉ·î¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Î¿òÇÒ¤ÈÎøÊé¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ëº¢¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥×¥í¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÉ·î¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ø¤ÈÎ±³Ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤¹¤ëÍÉ·î¤È¡¢²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¼«Ê¬¤È¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë°µÅÝÅª¤Êº¹¤òÄË´¶¤·¤¿È¬±À¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¾®Àâ¤ò½ñ¤»Ï¤á¤ë¡£
ÍÉ·î¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ï¤¢¤ëÆüÅâÆÍ¤ËË¬¤ì¤¿¡½¡½¤½¤ÎºÆ²ñ¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î±¿Ì¿¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤½¤Î»þ¤ÎÈà¤ÏÃÎ¤ëÍ³¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÎÞ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢ÎÞ¤Ç½ª¤ï¤ëÊª¸ì¡£
ÉñÂæ¤Ï·´»³»Ô¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¤â¤¢¤ë¤è¡ª¡×¤´ÅöÃÏºîÉÊ¾ðÊó¡õ¸ý¥³¥ßÊç½¸Ãæ
Ê¡Åç¤¬ÉñÂæ¡¦¥â¥Ç¥ë¤ÎÌ¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¡¢¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤ò¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤ÏÆÉ¼ÔÅê¹Æ¥Õ¥©¡¼¥à¤â¤·¤¯¤Ï¸ø¼°X¡Ê¡÷jtown_net¡Ë¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¥á¡¼¥ë¡Êtoko@j-town.net¡Ë¤«¤é¡¢¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¤¥Á¥ª¥·ºîÉÊ¤ò¡¢Ç®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¶¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
Ê¡Åç°Ê³°¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤â¤â¤Á¤í¤óÂç´¿·Þ¡£¾ðÊó¡¢¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª