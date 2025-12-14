レースクイーン（レースアンバサダー）や格闘技のRIZINガールなどで活躍するモデル花乃衣美優（25）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。オフショットを投稿した。

デニムパンツ姿で鏡の前に立ち、グレーのニットトップスの裾をまくりあげたショットを公開。くびれが強調された細い白肌のウエストがチラリと披露された。

また、別の投稿では「ルームウェア集めにどハマり中」とつづり、デコルテを露出した黒いショートパンツの部屋着を紹介。クマの絵がデザインされたグレーのトレーナー姿でマグカップを持ち、「久々のミスド美味しかった」とドーナツを満喫したことも報告した。

さらに、長年活動してきた自動車レースチーム「D'station Racing」のアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」の写真を添え、「フレエン卒業イベントの予約が始まりました 皆さんと会えるのをたのしみにしてます」と呼びかけた。

ファンやフォロワーからも「最高綺麗の美人」「究極の美女神」「わぁ可愛いぃぃぃ」「長い髪が美しい」「ウエスト細」「スタイル抜群」「サイドポニテールがとても似合ってて可愛い」「オシャレ過ぎる」「コーデいつも天才」などのコメントが寄せられた。

花乃衣は大阪府出身で、大学在学中にモデル活動を開始した。20年に「Beauty Model Contest」準グランプリ受賞。21年には自動車レースのレースクイーンデビューし、オートレースのイメージガール、格闘技のリングガールなども務めてきた。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員会特別賞と冠スポンサーのメディバンネップリ賞をダブル受賞した。医療系の大学を卒業後、国家資格も取得している。愛称は「みゆしゃん」「のい」。SNSではレースアンバサダーの様子や、プライベートのファッションなども投稿している。現在は自動車レースチーム「D'station Racing」でレースアンバサダーを務めており、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」でも活躍してきたが、今季限りで卒業する。