¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë»°ãø·°¤Î²óÉüÅÙ ¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÀï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹Áê¼ê¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤¿¤«
¡¡2026Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÂç²ñ¤Î¹ÔÊý¤òÀê¤ª¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î£²½µ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²¤½£¤Î2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆ°¸þ¤òÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ì©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ï°ìÌÜÎÆÁ³¤È¤Ê¤ë¡£ËÜÂç²ñ¤Ç³èÌö¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ë³Æ¹ñÂåÉ½Áª¼ê¤ÎÂçÈ¾¤¬²¤½£¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¸½ºß¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤Ï²ÃÂ®¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÁª¼ê¤âÎã³°¤Ç¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢²¤½£ÁÈ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¿ô¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ï¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¿Í¿ô¤Ïºòµ¨¤è¤ê¸º¾¯¡£¥±¥¬¤Î¤¿¤á¤ËÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÈ¾Ç¯¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤ËÂÐ¤·¡¢³Ú´ÑÅª¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó±óÆ£¹Ò¤Ï¡¢12·î13Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°16Àá¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¤Ç¤â¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤Î¤«¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Î½Ð¾ì»î¹ç¤Ï£µ»î¹ç¡£»þ´Ö¤Ë¤¹¤ë¤È¤ï¤º¤«44Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜ¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÆüËÜÂåÉ½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤ÎÅß¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î»°ãø·°¤Ï¡¢£¹·î27Æü¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï°ÊÍè¡¢10Àá¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¡£ìû¤ÎÄË¤ß¤È¤µ¤ì¤ë¾É¾õ¤Î¤¿¤á¤«¡¢º£µ¨¤Ï³«ËëÄ¾¸å¤«¤é¥×¥ì¡¼¤ËÀººÌ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£º¸¥¦¥¤¥ó¥°¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¢¤ë½ÄÆÍÇË¤ò¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÈäÏª¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÀï¤ÇÌó£²¥«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿»°ãø·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë Photo by Gaspafotos/MB Media/Getty Images
¡¡Å¨ÃÏ¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¤³¤Î°ìÀï¡£»°ãø¤¬¥Ö¥é¥ä¥ó¡¦¥°¥ë¥À¡Ê£Õ¡Ý21¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¡Ë¤È¸òÂå¤Çº¸¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¸åÈ¾19Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥³¥¢¤Ï£²¡Ý£°¡£¥Û¡¼¥à¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬¥¦¡¼¥´¡¦¥¨¥¥Æ¥£¥±¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¡Ë¤Î£²¥´¡¼¥ë¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ò°µÅÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æþ¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢»°ãø¤Ïº¸SB¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¡¦¥«¥Ç¥£¥ª¥°¥ë¡Ê¥È¥ë¥³ÂåÉ½¡Ë¤«¤é¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸µ¤Ì£¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÂÐÖµ¤¹¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î±¦SB¤Ï¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¡Ê¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½¡Ë¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë±¦¥¦¥¤¥ó¥°¡¢¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¡Ê¥¨¥¸¥×¥ÈÂåÉ½¡Ë¤â»°ãø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£¡ÚÀ¤³¦ÅªÁª¼ê¤Õ¤¿¤ê¤òÁ°¤Ë¤·¤¿»°ãø¤Ï...¡Û
¡¡¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª¤ÇÍî¤Á¤¿¤¿¤á¡¢ËÜÂç²ñ¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¡£É®¼ÔÅª¤Ë¤Ï¥Õ¥Ó¥Á¥ã¡¦¥¯¥Ð¥é¥Ä¥Ø¥ê¥¢¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡¿¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ÂåÉ½¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¸«¤¿¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤È¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤¡¢¤É¤ì¤Û¤É¤ä¤ì¤ë¤«¡£¤³¤ì¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Î³èÌöÅÙ¤òÀê¤¦½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦ÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÃêÁª²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤¤¤Þ¡¢ÃíÌÜ¤ËÃÍ¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÂç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×£Æ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½Áª¼ê¤¬£´¿Í¡ÊDF¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¡¢MF¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¡¢FW¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý¡¢SB¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¡Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¬¥¯¥Ý¤È¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¤¬¸Î¾ã¤ÇÎ¥Ã¦Ãæ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤È¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë¤â£³¿Í¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½Áª¼ê¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£GK¥Ð¡¼¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¥ó¡¢CB¥ä¥ó¡¦¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥±¡¢±¦SB·óMF¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥¦¥£¡¼¥Õ¥¡¡¼¤À¡£
¡¡»°ãø¤Î²óÉüÅÙ¤òÂ¬¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âµ®½Å¤ÊÊªº¹¤·¤È¸À¤¨¤¿¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ò¸½ÃÏ¤ÇÀ¸´ÑÀï¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¡¢µ¶¤é¤¶¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾19Ê¬¡¢À¤³¦Åª¤ÊÁª¼ê¤Õ¤¿¤ê¤òÁ°¤Ë¤·¤¿»°ãø¤Ï¡¢½Ä¤Ë¹Ô¤¯ÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¶î¤±°ú¤¤ÎËö¤Ë¿¿¤óÃæ¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç°ìÈÖ¤Î¸«¤»¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î£´Ê¬¸å¤Ë¸«¤»¤¿¡¢¥¸¥ç¥ë¥¸¥Ë¥ª¡¦¥ë¥¿¡¼¡Ê¸µ£Õ¡Ý21¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¡Ë¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£»°ãø¤Ïº¸¥¦¥¤¥ó¥°¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢Æâ´ó¤ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ë¥¿¡¼¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÍÂ¤±¡¢¤½¤ÎÏÆ¤òÁö¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥ï¥ó¥Ä¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ»°ãø¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¿¯Æþ¡£¥·¥å¡¼¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ÅþÍè¤·¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¤À¤¬»°ãø¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤ª¿Í¹¥¤·¤À¡£¥ª¥é¥ª¥é·Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¤ò¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Àä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò°ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»°ãø¤¬¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤âÁ°¸þ¤¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¸åÈ¾32Ê¬¡£¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤ËÂÐ¤·¤Æ£±ÂÐ£±¤ò»Å³Ý¤±¡¢½ÄÈ´¤±¤ò¿Þ¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤Ï¸ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£½ÄÈ´¤±¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢´°Á´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸«¤ë¤ä¡¢»°ãø¤Ï½ÄÈ´¤±¤òÃÇÇ°¡£ÀÚ¤êÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ê¡¢±¦Â¤Ë»ý¤ÁÂØ¤¨¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÃæ±û¤ËÁ÷¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤â¡¢¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡Ë¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤â¤¦£±ËÜ¤Ï¸åÈ¾39Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥±¤«¤éÂç¤¤Ê¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£Î®¤ìÅª¤Ë¤³¤³¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£»°ãø¤Ï±¦Â¤Î¥¢¥¦¥È¤Ç¡¢¿¿¤óÃæ¤Ç¹½¤¨¤ë¥À¥Ë¡¼¡¦¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¡Ê¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡Ë¤Ë¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥Ö¥é¥Ò¥Þ¡¦¥³¥Ê¥Æ¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¡Ë¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»°ãø¤ÎÆ°¤¤½¤Î¤â¤Î¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¡¼µ¡²ñ¤â¡¢¥Ñ¥¹¤¬ÉÑÈË¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Åú¤¨¤Ëµç¤¹¤ë¡£¤Þ¤ÀÍÍ»Ò¤ò¸«¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡»°ãø¤Î¥×¥ì¡¼¤¬Á´³«¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢ÆüËÜ¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤òÆø¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«ÈÝ¤«¤ÎºÇÂç¤Î¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¡£»Ä¤ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡¢´üÂÔ´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£
°ìÊý¤Ç¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï±óÆ£¤À¡£ÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½Áª¼ê¤¬·×£µ¿Í¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤³¤Î°ìÀï¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤âÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¸½¼Â¤Ï¡¢¤à¤·¤í»°ãø¤è¤ê¿¼¹ï¤È¸À¤¦¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¤¤ÞÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡ÖÀª¤¤¡×¤À¡£ËÜÂç²ñ¤Î·ë²Ì¤Ï¤½¤ÎÍÌµ¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£