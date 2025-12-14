美人アナウンサー、新ヘアスタイルに絶賛の声「雰囲気違う」「透明感増した」と反響
【モデルプレス＝2025/12/14】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが12月12日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】31歳美人アナ「清楚」ショートボブで印象チェンジ
瀧山は「雰囲気変えてみました、お気に入り」とつづり、自身のショットを公開。髪をカットし、バングもおろしたショートのボブスタイルとなっている。
この投稿には「清楚」「雰囲気違う」「美人が引き立つ」「可愛いとかっこいいの両立」「どんな髪型も似合う」「透明感増した」などの反響が寄せられている。
1994年5月10日生まれ、兵庫県出身。2018年からABEMA 専属アナウンサーとして活動。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売。2025年4月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーグラム（Mi-glamu）」で個人のファンクラブを開設した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】31歳美人アナ「清楚」ショートボブで印象チェンジ
◆瀧山あかねアナ、新ヘアスタイル披露
瀧山は「雰囲気変えてみました、お気に入り」とつづり、自身のショットを公開。髪をカットし、バングもおろしたショートのボブスタイルとなっている。
◆瀧山あかねアナの投稿が話題
この投稿には「清楚」「雰囲気違う」「美人が引き立つ」「可愛いとかっこいいの両立」「どんな髪型も似合う」「透明感増した」などの反響が寄せられている。
◆瀧山あかね（たきやま・あかね）プロフィール
1994年5月10日生まれ、兵庫県出身。2018年からABEMA 専属アナウンサーとして活動。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売。2025年4月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーグラム（Mi-glamu）」で個人のファンクラブを開設した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】