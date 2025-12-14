山本里菜アナ、ミニスカゴルフウェア姿に反響「脚が綺麗すぎ」「爽やか」
【モデルプレス＝2025/12/14】元TBSアナウンサーで現在はフリーで活動する山本里菜が12月12日、自身のInstagramを更新。ゴルフ場でのミニスカートショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】31歳元TBSアナ「脚が綺麗すぎ」ミニスカゴルフウェア姿
山本は「久しぶりにYouTube更新しました」とコメントし、ゴルフ場での写真を投稿。白のキャップにカーディガン、ダークカラーのミニスカートを合わせた爽やかなゴルフウェア姿で、自然の緑に映えるスタイリングを披露した。
この投稿に、ファンからは「脚が綺麗すぎる」「ゴルフウェアが似合いすぎ」「ミニスカ姿が爽やか」「スタイル抜群」「YouTubeも楽しみ」「ゴルフ女子最高」「参考になります」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆山本里菜、ゴルフ場で爽やかミニスカ姿披露
◆山本里菜の投稿に反響
