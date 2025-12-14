ハナコ岡部大、大谷翔平選手とLINE繋がり明かし共演者驚き 出会った経緯も告白「バスケが好きらしくて…」
【モデルプレス＝2025/12/14】お笑いトリオ・ハナコの岡部大が、12日放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（深夜24時48分）に出演。米大リーグ（MLB）ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手とLINEで繋がっていることを明かした。
共演者から意外な交友関係について聞かれた岡部は「LINEを知ってるので言えば大谷翔平さん」と大谷選手の名前を挙げた。「うそだ」と驚きの声が上がると澤部は「（大谷選手が）バスケが好きらしくて。たまたまバスケ芸人とご飯行きましょうってなった時があって」と対面したきっかけを振り返り「澤部さんと一緒に『よかったら』って」とお笑いコンビ・ハライチの澤部佑とともに大谷選手とLINEを交換したという。
お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平から「今もやりとりしてるの？」と質問が及ぶと岡部は「MVP取った時に『おめでとうございます！』って」と大谷選手とのやりとりについて告白。しかし、ロケ収録日は大谷選手が3年連続4度目のMVPを受賞した日だったため有田は「今日だよ！」とツッコミ。岡部が「今年はまだ言えてないんですけど…」と言うと「今送っちゃえよ」という声が飛び交ったが「どんなタイミングで連絡していいかもなんか…」と話していた。（modelpress編集部）
◆岡部大、大谷翔平選手と知り合った経緯告白
◆岡部大、大谷翔平選手に送ったLINE明かす
