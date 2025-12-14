◆プロゴルフ 男子、シニア、女子対抗戦 日立３ツアーズ選手権（１４日、千葉・平川ＣＣ＝男子３６３０ヤード、シニア３３８３ヤード、女子３２０７ヤード、パー３６)

ゴルフの国内男子（ＪＧＴＯ）、シニア（ＰＧＡ）、女子（ＪＬＰＧＡ）の３ツアーの今季ランク上位者らによる対抗戦が行われ、第１ステージが降雨によるコースコンディション不良のため、第１組が５ホール目をプレーしていた午前１０時１９分に競技中止となった。第２ステージは正午以降、状況が回復次第、実施する予定。

競技はストローク形式のダブルス戦。第１、第２ステージで順位に応じてポイントが付与され、合計点の最も多いチームが優勝となる。

男子は小西たかのりと佐藤大平、片岡尚之と吉田泰基、蝉川泰果と米沢蓮がそれぞれペアを組んでプレー。シニアは、宮本勝昌と藤田寛之、岩本高志と飯島宏明、プラヤド・マークセンとタマヌーン・スリロット（ともにタイ）の組で争う。

３連覇を狙う女子は、今季年間女王の佐久間朱莉と高橋彩華、菅楓華と荒木優奈、河本結と神谷そらがそれぞれコンビを組む。

今大会の賞金総額は５７００万円。優勝チームには３０００万円が贈られる。