韓国で「中国人排斥」を訴えるヘイトスピーチが急増し、大きな社会問題になっている。特に中国大使館がある明洞（ミョンドン）近辺では、右翼系団体の若者らが「China Out！（中国は出て行け）」と書かれたプラカードを掲げ、週末ごとに数百人規模で行進を繰り返している。【前後編の後編。前編から読む】

【写真】昨年行われた日中韓首脳会議の様子。他、中国の駐韓大使・戴兵氏

こうしたデモを政府も徐々に問題視するようになっており、外国人への差別や観光客への影響を理由に"違法または許容できない集会"として警鐘を鳴らしている。

実は、韓国における反中感情は突発的に生まれたものではなく、長年の歴史的・社会的要因の積み重ねによって形成されてきたものだ。

「大きな転換点として挙げられるのが2016年のTHAAD（高高度防衛ミサイル）配備問題。韓国が在韓米軍のミサイル防衛システム配備を決定した際、中国政府は猛反発し、韓国への経済報復措置を取った。

これは通称、『限韓令（禁韓令）』と呼ばれ、中国当局は韓国企業に対する営業停止や安全検査の名目で圧力をかけたり、中国人団体旅行客の韓国訪問を禁止するなどの措置を次々と発動した。現在では『大規模なK-POPライブ』もその対象になっています」（在韓ジャーナリスト）

これにより韓国の自動車・観光・流通業界などは大打撃を受け、韓国国民の間には「中国は気に入らないことがあると経済的報復も辞さない威圧的な大国だ」という認識が広まった。

なかでも若い世代における反中感情は、実生活に根差した"嫌悪感"として表出しているのが特徴だ。

「彼らは中国との経済協力が盛んだった1990〜2000年代の"蜜月時代"を体験しておらず、中国に対してプラスの印象をもつ機会がなかった。むしろ物心ついた頃から、中国は大気汚染の元凶、観光地でマナーの悪い旅行客、大衆文化を剽窃するライバル、といったネガティブな印象ばかりが刷り込まれてきたと『東アジア研究院』院長のソン・ヨル氏も指摘しています」（同前）

実際の世論調査でも、中国に対する好感度はこの10年で急落した。前述の「東アジア研究院」の調査では「中国が嫌い」と答えた韓国人は2015年に16%だったのが、2025年には71%に上昇したとのデータもある。

反中デモは「文化的とは言えない非常に低俗なもの」

韓国政府は中国の強硬な態度に懸念は示しつつも、拡大する反中デモには厳しい姿勢で臨んでいる。

「李在明大統領は2025年10月初旬、相次ぐデモについて『文化的とは言えない非常に低俗なもので、国の品格を損なう行為は看過できない』と強い言葉で非難した。そして『何の理由もなく非難されるような国に、外国人観光客が来たいと思うだろうか』と述べ、外国人観光客の安全を脅かす過激な行為は徹底的に取り締まるよう指示している」（前出・在韓ジャーナリスト）

治安当局もデモへの対処を強化している。

ソウル警視庁はことし秋以降、明洞の中国大使館周辺をはじめ観光客の多い地域での集会に対し制限措置を相次いで発表した。

「9月には南大門警察署が主催団体に対し集会の一部禁止や規模縮小を求める事前通告を行い、特に『観光客や外国公館員への暴言・暴力につながりかねない行為』を禁止事項として明示した。

警察関係者は『規制に違反すれば解散命令や将来的な集会禁止、悪質な場合は現行犯逮捕も辞さない』などと述べており、実際にデモ現場で侮辱行為をした参加者が拘束されるケースも散見されるようになっている」（同前）

また、韓国の市民社会からも様々な声が上がっている。国内の人権団体や市民団体は「特定国籍の人々を一括りに敵視し威嚇するデモは明確なヘイトスピーチであり、民主社会として許されない」と一斉に批判。

ソウル・明洞の商店街組合は警察に対し「度重なるデモで商売あがったりだ。集会を禁止してほしい」と要請を出しており、観光業界からも悲鳴が上がっているという。

「韓国国内の中国人コミュニティからも不安の声が出ている。ソウル在住の中国系の市民はあるメディアの取材に対し、『根拠のないデマが特定の人々に広められ、一部の韓国人が煽動されている。非常に残念で、少数の過激な行動だと思いたい』と語っています」（同前）

韓国国内の世論も、必ずしも"一枚岩"ではない。

「SNS上ではデモ隊を〈素晴らしい愛国者だ〉〈中国共産党の覇権主義に立ち向かっている〉と賞賛する書き込みがある一方、〈観光業に打撃を与えているだけだ〉〈見ていて恥ずかしい。韓国のイメージを汚す行為だ〉といった批判的コメントも多数、確認できる。国民の間でも、賛否が分かれているように見受けられます」（同前）

韓国の反中感情の高まりは、日本にも無関係とはいえない。今後の動向が注視されるところだ。

（了。前編から読む）