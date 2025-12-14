高市早苗首相が台湾有事に関し、「存立危機事態になり得る」とした国会答弁をめぐり、国交に影響が出始めている。

【写真】中国の駐韓大使・戴兵氏ほか、昨年行われた日中韓首脳会議の様子など

これまで過去9回にわたって行われてきた、外交の一大イベント・日中韓首脳会議の年内開催の見送りが決定。韓国・ソウルで今月14日に開催されるはずだった日中韓保健相会合に、中国側が閣僚級ではなく"事務方レベル"を送ることも明らかになった。理由は明示されていないが、いずれも高市総理の発言が影響したものとみられている。

日中関係が冷え込むなか、韓国でも対中関係を煽りかねない、あることが社会問題になっている。

「China Out！（中国は出て行け）」「中国共産党を拒否せよ！」

いまソウル市内で毎週末のように、韓国国旗や星条旗を掲げて叫ぶデモ隊の姿が見られるのだ。

こうした反中国デモは2025年に入り急増した。動画共有サイトや中国版SNS上でデモ隊が中国人に対して差別的な罵声を浴びせる様子が拡散されると、韓国内でも物議を醸した。日々、熱を帯びる韓国の反中デモには、どんな背景があるのか。【前後編の前編】

在韓ジャーナリストが話す。

「こうした動きに中国側も敏感に反応しており、戴兵（ダイ・ビン）駐韓中国大使が韓国政府に"根本的な解決策"を求める事態となっています。李在明大統領はこれに対し『人種差別・ヘイト行為には厳正に対処する』と述べ、デモ参加者への法的措置も仄めかしています」

大きなきっかけになったのは、2025年8月に韓国政府が中国からの団体観光客に対し"ビザなし入国"を解禁したことだった。

もとは経済活性化のための措置だったが、一部国民の不安を刺激し、〈ビザ免除反対〉〈中国人3000万人流入などとんでもない〉という主張がSNS上で拡散された。

さらに保守系の政治家からも「ノービザでは入国管理が不十分で安全保障上の懸念がある」との声が上がり、一部の人々がこれに呼応する形で反中デモが活発化。10月上旬、韓国の「祖国革新党」の議員が発表したデータによれば、ソウル・明洞など中国人観光客が多く訪れる地域では、ビザ免除措置開始後にデモ件数が急増し、前年まで年間10数件だった反中集会が、今や60件以上に達したとされる。

現在の反中デモの底流には、韓国保守層の間でくすぶる政治的不満も起因しているようだ。その中心にあるのが、2024年末の尹錫悦前大統領が起こした「戒厳令クーデター未遂」騒動だ。

「尹氏は大統領職にあった2024年12月、『中国が韓国の選挙に介入し国家主権を侵害している』と示唆しながら非常戒厳令を敷こうとした。

この強硬策は失敗に終わり、尹氏自身も弾劾訴追される結果となったが、その過程で"中国介入説"は一部保守層に根強く信じられるようになったのです。尹氏の支持者らは『不正選挙を裏で操ったのは中国だ』などと主張し、SNSでは嫌中感情を煽る偽情報も出回っている。反中デモは弾劾訴追への抗議と、愛国表明の象徴的な意味合いがあると見ていいでしょう」（同前）

では、一体どんな人たちがこのデモに参加しているのか。

韓国の右翼系市民「20〜30代の若者が多い」

反中デモの中心となっているのは、保守系・右翼系の市民団体に属する人々だ。その多くは尹錫悦前大統領の熱心な支持者で、特筆すべきは20〜30代の若い参加者が多い点だ。

「尹の支持者による青年組織『自由大学』『反共連』など5つほどのグループが主催母体。彼らはインターネットを通じて結集、動員されている。活動拠点は主に明洞や大林洞、建大大学周辺など中国人観光客や華人住民の多い地域です。

掲げるスローガンや要求は多岐にわたるが、その多くは『反中国』『反共産主義』『愛国主義』の3つに分けられます。中心的なスローガンは『China Out！（中国は出て行け）』『習近平アウト』『CCP（中国共産党）アウト』など、中国政府や共産党そのものを非難・排斥するもの。実際の在韓中国大使館前の集会では〈習近平政権を倒せ〉と書かれたプラカードや、〈中国共産党は解体しろ〉という横断幕も目立つ」（前出・在韓ジャーナリスト）

11月22日夜には、ソウルの繁華街・弘大で市民300人ほどが参加する大規模デモもあった。参加者は隊列を組んで繁華街を行進し、拡声器でシュプレヒコールを連呼。これをきっかけに、日本でも「中国ヘイト」拡大が認知されるようになっている。

連日、韓国の街を賑わせている反中デモ。この社会現象を国内に住む人々はどう見ているのか。続く記事では対中感情の変遷や、韓国人の"本音"などについても解説する。

（後編につづく）