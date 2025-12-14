ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国貴州省の自然保護区に渡り鳥が続々飛来 中国貴州省の自然保護区に渡り鳥が続々飛来 中国貴州省の自然保護区に渡り鳥が続々飛来 2025年12月14日 11時10分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １２日、貴州草海国家級自然保護区に生息する渡り鳥。（ドローンから、威寧＝新華社記者／陶亮） 【新華社威寧12月14日】中国貴州省の草海国家級自然保護区では本格的な冬となり、多くの渡り鳥が越冬のため飛来している。１２日、貴州草海国家級自然保護区に生息する渡り鳥。（威寧＝新華社記者／陶亮）１２日、貴州草海国家級自然保護区に生息する渡り鳥。（ドローンから、威寧＝新華社記者／陶亮）１２日、貴州草海国家級自然保護区に生息する渡り鳥。（威寧＝新華社記者／陶亮）１２日、貴州草海国家級自然保護区に生息する渡り鳥。（威寧＝新華社記者／陶亮）１２日、貴州草海国家級自然保護区で渡り鳥を観賞する市民。（威寧＝新華社記者／陶亮）１２日、貴州草海国家級自然保護区に生息する渡り鳥。（ドローンから、威寧＝新華社記者／陶亮）１２日、貴州草海国家級自然保護区で渡り鳥を観賞する市民。（威寧＝新華社記者／陶亮）１２日、貴州草海国家級自然保護区に生息する渡り鳥。（威寧＝新華社記者／陶亮）１２日、貴州草海国家級自然保護区に生息する渡り鳥。（威寧＝新華社記者／陶亮）１２日、貴州草海国家級自然保護区に生息する渡り鳥。（威寧＝新華社記者／陶亮）１２日、貴州草海国家級自然保護区に生息する渡り鳥。（ドローンから、威寧＝新華社記者／陶亮）１２日、貴州草海国家級自然保護区に生息する渡り鳥。（威寧＝新華社記者／陶亮）１２日、貴州草海国家級自然保護区に生息する渡り鳥。（威寧＝新華社記者／陶亮）１２日、貴州草海国家級自然保護区で渡り鳥を観賞する市民。（威寧＝新華社記者／陶亮）１２日、貴州草海国家級自然保護区に生息する渡り鳥。（威寧＝新華社記者／陶亮）１２日、貴州草海国家級自然保護区に生息する渡り鳥。（威寧＝新華社記者／陶亮）１２日、貴州草海国家級自然保護区に生息する渡り鳥。（ドローンから、威寧＝新華社記者／陶亮）１２日、貴州草海国家級自然保護区に生息する渡り鳥。（ドローンから、威寧＝新華社記者／陶亮） リンクをコピーする みんなの感想は？