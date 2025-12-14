『ばけばけ』相関図に“変化” 新キャラ追加に「一番好きなキャラ」「もっと出番を…」
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の新たな相関図が公開された。
【写真あり】相関図に“変化” 新キャラが追加された！
第11週では、アメリカで暮らしていたヘブン（トミー・バストウ）は、黒人の血を引くマーサ（ミーシャ・ブルックス）と結婚。人種差別が激しい時代で、それがバレたことで、新聞社をクビになっていた。さらに、マーサが事件を起こし、失意の中で他人と深く関わらず、ただ通りすがりの異人として、生きていたことが明らかに。
相関図にもマーサが追加され、公式SNSは「誰も知らなかった、ヘブンの過去が明かされます。ミーシャブルックスさんが演じる、ヘブンの元妻・マーサが加わりました」と紹介。ファンからは「ヘブンさんの過去、展開気になります」「ヘブンさんと別れた後でも、マーサさんが幸せだったらいいな」「マーサさん一番好きなキャラになりました」「ヘブン先生の回想の中で、悲しくも大切な思い出の奥さま役、素晴らしかったです」「今後の展開はどうなるのでしょうか。願わくば、マーサさんにもっと出番を…」などの声が寄せられている。
