ユニクロ、インナーの“買い替え”チェックリストを公開「お買い物の参考に」
ユニクロが13日、公式インスタグラムを更新。「UNIQLOインナー 買い替えチェックリスト」を公開した。
【写真】「お買い物の参考に」ユニクロが公開したインナーの“買い替え”チェックリスト
「毎日着ているそのインナー、そろそろ替えどきかも？ 新年に向けて知っておきたい、インナーの替えどきがわかるチェックリストを大公開」とコメントし、ブラ、ショーツ、ボクサーブリーフ・トランクスそれぞれの“買い替えサイン”を紹介。
「ゴムが伸びてきた」「肩ひもが落ちやすくなってきた」「ムレやすい気がする」など、わかりやすいサインが並んでいる。
投稿では、1000人に聞いた着用実態の調査結果とともに、ユニクロのおすすめ商品も詳しく掲載し、「投稿を保存して、お買い物の参考にしてくださいね」と呼びかけた。
