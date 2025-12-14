¡Ö°ä»º¤ÎÊ¬¤±Êý¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÊ¸¶çßÚÎö¡Ä¤É¤³¤Þ¤ÇÊ¹¤Æþ¤ì¤ë¡©¡ÈË¡ÄêÁêÂ³¿Í¡É°Ê³°¤Î¼çÄ¥
ÁêÂ³¤Ï¾ï¤ËÍ½ÁÛ³°¤Î¤³¤È¤¬µ¯¤³¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³ÀÇ¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤«¤«¤ë¡¢Í½´ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁêÂ³¿Í¤¬µÞ¤Ë¸½¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î»öÂÖ¤Ï¤è¤¯¤¢¤ëÏÃ¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½ÆþÇ°¤Ê½àÈ÷¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢Í½ÁÛ¤ÎÈÏáÆ¤òÄ¶¤¨¤¿½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÂÐ½è¤ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢×¢ÌÚÎÃ»á¤ÎÃø½ñ¡ØÆÍÁ³¤Î´Ç¼è¤ê¤Ç¤â¹²¤Æ¤Ê¤¤¡ªË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Î¼êÂ³¤ÈÁêÂ³¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤ï¤«¤ëËÜ¡Ù¡Ê¥½¡¼¥Æ¥Ã¥¯¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢ÁêÂ³¤Ë¤ª¤±¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥±¡¼¥¹¤ÎÂÐ½èË¡¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Ìµ·×²è¤ÊÀ¸Á°Â£Í¿¤ÏµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â
¡ÖÀ¸Á°¤ËÂ£Í¿¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÁêÂ³ÀÇ¤¬¸º¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤Î¤¬¡ÖÎñÇ¯Â£Í¿¡×¤Ç¡¢Ç¯´Ö110Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Ê¤éÂ£Í¿ÀÇ¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·2024Ç¯¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°7Ç¯°ÊÆâ¡Ê¢¨1¡Ë¤ÎÂ£Í¿¤ÏÁêÂ³ºâ»º¤Ë²Ã»»¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÂ£Í¿¤·¤Æ¤âÀáÀÇ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¹â³Û¤ÎÂ£Í¿¤Ç¤ÏÂ£Í¿ÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¤¬ÁêÂ³ÀÇ¤è¤ê¹â¤¯¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¡Ö»ý¤ÁÌá¤·¡Ê¢¨2¡Ë¤¬¤¢¤ë¤«¤é°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
À¸Á°¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿Â£Í¿ÀÇ¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤«¤é¹µ½ü¤µ¤ì¡¢Æó½Å²ÝÀÇ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë7Ç¯¤òÄ¶¤¨¤¿Â£Í¿¤Ï´°Á´¤ËÁêÂ³ºâ»º¤«¤é³°¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Áá¤á¤Ë»Ï¤á¤ì¤Ð¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í°Ê³°¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÂ¹¤Ø¤ÎÂ£Í¿¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ»ý¤ÁÌá¤·¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤â²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨1 ÁêÂ³³«»ÏÁ°7Ç¯°ÊÆâ¤ÎÁêÂ³¿Í¤Ø¤ÎÂ£Í¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤Ë»ý¤ÁÌá¤·¤ÆÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇ²Á³Ê¤ò·×»»¤¹¤ë¤³¤È
¢¨2 ½¾Íè¤Ï3Ç¯¡Ê·Ð²áÁ¼ÃÖ¤¢¤ê¡Ë
·×²èÅª¤Ë¹Ô¤¨¤ÐÀáÀÇ¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë
À¸Á°Â£Í¿¤òÍ¸ú¤Ë»È¤¦¤Ë¤Ï¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±À©ÅÙ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯¾¯¤·¤º¤ÄÂ£Í¿¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤òÃå¼Â¤Ë¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£¶µ°é»ñ¶âÂ£Í¿¤ÎÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡Ê1500Ëü±ß¤Þ¤Ç¡Ë¤ä½»Âð¼èÆÀ»ñ¶â¤ÎÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡Ê500Ëü¡Á1000Ëü±ß¡Ë¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ë¤Ï´ü¸Â¤ä¾ò·ï¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°³ÎÇ§¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²þÀµ¸å¤Ï¡Ö7Ç¯¤Î¤¦¤ÁÄ¾¶á3Ç¯¡×¤È¡Ö±äÄ¹¤µ¤ì¤¿4Ç¯¡×¤Ç°·¤¤¤¬Ê¬¤«¤ì¡¢±äÄ¹4Ç¯´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹ç·×100Ëü±ß¤Þ¤Ç»ý¤ÁÌá¤·ÂÐ¾Ý¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡ÖÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤âÇ¯´Ö110Ëü±ß¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤¬¿·Àß¤µ¤ì¡¢ÁªÂò»è¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹´üÅª¤Ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£À©ÅÙ²þÀµ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¼«Ê¬¤Î²ÈÄí¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÊýË¡¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÀÇÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹Âè°ìÊâ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
[¿ÞÉ½1]À¸Á°Â£Í¿¤Î»ý¤ÁÌá¤·¤Î´ü´Ö
ÁêÂ³ÀÇ¤Î¥×¥í¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê½àÈ÷¤¬É¬Í×¡©
ÁêÂ³ÀÇ¤Î»î»»¤Ë¤Ï¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ë»ñÎÁ¤Ç½½Ê¬
ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÁêÃÌ¤Ï¤Þ¤º¡¢ÀÇ¶â¤Î»î»»¤«¤é»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤âÀµ¼°¤Ê¾ÚÌÀ½ñ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÉÔÆ°»º¤Ê¤é¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Î²ÝÀÇÌÀºÙ½ñ¡¢ÍÂÃù¶â¤ÏÄÌÄ¢¤Î¥³¥Ô¡¼¤ä³µ»»¤Î»Ä¹â¡¢³ô¤äÅê»ñ¿®Â÷¤Ï¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î»Ä¹âÊó¹ð½ñ¤Ê¤É¡¢¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ë»ñÎÁ¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤âÁ´ÂÎÁü¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤ª¤ª¤è¤½¤ÎÀÇ³Û¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Áá¤á¤Ë»î»»¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÇ¼ÀÇ»ñ¶â¤Î½àÈ÷¤äÀáÀÇºö¤Î¸¡Æ¤¤ËÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿½¹ðÃÊ³¬¤Ç¤ÏÀµ¼°¤Ê½ñÎà¤¬É¬Í×¡¢»ÊË¡½ñ»Î¤Î³èÍÑ¤ÇÉéÃ´·Ú¸º¤â
°ìÊý¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿½¹ð¤ò¤¹¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¤è¤êÀµ³Î¤ÇÀµ¼°¤Ê½ñÎà¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÅÐµ»ö¹à¾ÚÌÀ½ñ¤ä¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÉ¾²Á¾ÚÌÀ½ñ¡¢ÍÂÃù¶â¤Î»Ä¹â¾ÚÌÀ½ñ¡¢³ô¼°¤äÅê»ñ¿®Â÷¤ÎÉ¾²Á»ñÎÁ¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î»ÙÊ§¤¤ÄÌÃÎ½ñ¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÈÂ²´Ø·¸¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¤ä½»Ì±É¼¡¢²áµî¤ÎÂ£Í¿¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÌÄ¢¤ä·ÀÌó½ñ¤â·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£ÁêÂ³³«»ÏÁ°7Ç¯°ÊÆâ¤ÎÂ£Í¿¤ÏÁêÂ³ºâ»º¤Ë²Ã»»¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢²áµî¤Î¾ÚÌÀ¤â¤¤Á¤ó¤ÈÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤é¤ò¼«Ê¬¤Ç¤¹¤Ù¤Æ½¸¤á¤ë¤Ë¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤ÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
[¿ÞÉ½2]ÁêÂ³ÀÇ¿½¹ð¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñÎÁ
°ä¸À¤äÁêÂ³¤ÎÁêÃÌ¤ò»ÊË¡½ñ»Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÉÔÆ°»º´ØÏ¢¤ÎÅÐµ»ñÎÁ¤äÍÂÃù¶â¤Î»Ä¹â¾ÚÌÀ½ñ¡¢³ô¼°¤äÅê»ñ¿®Â÷¤ÎÉ¾²Á»ñÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂåÍý¤Ç¼èÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¼ê´Ö¤ò¾Ê¤±¤Þ¤¹¡£ÀÇÍý»Î¤È»ÊË¡½ñ»Î¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢É¬Í×½ñÎà¤¬Ï³¤ì¤ë¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¯°Â¿´¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤ÏÁêÂ³³«»Ï¤«¤é10¤«·î°ÊÆâ¤È´ü¸Â¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Ëºâ»º¤È²ÈÂ²´Ø·¸¤ÎÀ°Íý¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÀìÌç²È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ÇÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤ÁêÂ³¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤Î²þÀµ¤ÈÃí°ÕÅÀ
²þÀµ¤ÇÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇ
ÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇ¤Ï¡¢¿Æ¤«¤é»Ò¤ØÀ¸Á°¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿ºâ»º¤òÂ£Í¿¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¡¢2500Ëü±ß¤Þ¤Ç¤òÈó²ÝÀÇ¤ÇÂ£Í¿¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï°ìÅÙÁªÂò¤¹¤ë¤ÈÎñÇ¯²ÝÀÇ¡ÊËèÇ¯110Ëü±ß¤Þ¤ÇÈó²ÝÀÇ¡Ë¤ËÌá¤ì¤º¡¢¤Þ¤¿ÎñÇ¯²ÝÀÇ¤Î¤è¤¦¤Ë110Ëü±ß¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤â¤Ê¤¯¡¢Â£Í¿¤Î¤¿¤Ó¤Ë¿½¹ð¤¬É¬Í×¤Ç¼ÂÌ³¾å¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤ì¤Ê¤¤À©ÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£
ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµ¤ÇÂç¤¤ÊÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ê¡¢2024Ç¯°Ê¹ß¤ÎÂ£Í¿¤«¤é¤ÏÇ¯´Ö110Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ÎÂ£Í¿¤ÏÈó²ÝÀÇ¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇ¤òÁªÂò¤·¤Æ¤â¡¢ÎñÇ¯²ÝÀÇ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¾¯³ÛÂ£Í¿¤Î¼«Í³ÅÙ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö°ìÅÙÁª¤Ö¤ÈÉÔÊØ¡×¤È¤¤¤¦½¾Íè¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¯´ËÏÂ¤µ¤ì¡¢ÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
[¿ÞÉ½3]ÎñÇ¯²ÝÀÇ¤ÈÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇ¤ÎÈæ³Ó
À©ÅÙ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ÈÃí°Õ¤¹¤Ù¤ÅÀ
²þÀµ¤ÇÍøÊØÀ¤Ï¸þ¾å¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇ¤Ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÃí°ÕÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Â£Í¿¤·¤¿ºâ»º¤¬¤¹¤Ù¤ÆÁêÂ³»þ¤Ë¹ç»»¤µ¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÁêÂ³ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£Â£Í¿»þ¤Ë¤ÏÈó²ÝÀÇ¤Ç¤â¡¢ÁêÂ³»þ¤Ëºâ»º¤¬Âç¤¤±¤ì¤Ð²ÝÀÇ³Û¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤»¤ºÎñÇ¯²ÝÀÇ¤òÁª¤ó¤ÀÊý¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ìÅÙÀ©ÅÙ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¾Íè¤ÎÁêÂ³Á´ÂÎ¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
[¿ÞÉ½4]Â£Í¿ÀÇ¡ÊÎñÇ¯²ÝÀÇ¡Ë¤ÎÂ®»»É½
ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤Î²þÀµ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤äÂ¹¤Ø¤Î»ñ»º°ÜÅ¾¤ò½ÀÆð¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë´Ä¶¤¬À°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÊØÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡áÃ¯¤Ç¤â»È¤Ã¤¿Êý¤¬ÆÀ¡×¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºâ»º¤Îµ¬ÌÏ¤äÁêÂ³¿Í¤Î¿ô¡¢À¸³èÀß·×¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤ÊÁªÂò¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É¬¤ºÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³èÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡ÚQ¡õA¡ÛÁêÂ³ºâ»º¤ÎÆâÌõ¤Ë´Ø¤·¤Æ¿ÆÂ²´Ö¤ÇÙæ¤á¤¿¾ì¹ç
Q.·»¤¬Éã¤Î»ö¶È¤òÁêÂ³¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾ºâ»º¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»ä¤¬ÁêÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÁ»Ð¤¬Ê¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
A.¤Þ¤ºÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢µÁ»Ð¡Ê·»¤ÎºÊ¡Ë¤ÏÁêÂ³¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤È·»¡ÊË¡ÄêÁêÂ³¿Í¡Ë¤Ç¤¹¡£µÁ»Ð¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜ¤ÎÁêÂ³¸¢¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
[¿ÞÉ½5]ÁêÂ³¤Î¸¢Íø¤ÏÁêÂ³¿Í¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤
¤¿¤À¤·¡¢·»¤¬ÁêÂ³¿Í¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢µÁ»Ð¤Î°Õ¸«¤Ï·»¤Î¹Í¤¨Êý¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·Á¼°¾å¤ÏµÁ»Ð¤ËÁêÂ³¤Î·èÄê¸¢¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡Ö·»É×ÉØ¤Î°Õ¸þ¡×¤È¤·¤Æ¶¯¤¯¼çÄ¥¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£À¸Á°¤Ë¡Ö·»¤¬»ö¶È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤½¤ÎÂ¾¤Îºâ»º¡×¤ÈÏÃ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¹ç°Õ¤òÂº½Å¤¹¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤òºîÀ®¤·¡¢ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤Î½ðÌ¾¡¦²¡°õ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢·»¤¬ÂÖÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢ºÆÅÙÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
Êì¤¬¡ÖÂ¹¡Ê·»¤Î»Ò¡Ë¤ËÁ´ÉôÁêÂ³¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤é¡Ä
¼«Ê¬¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¡½¡½¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢Êì¤¬¡Ö°ä»º¤ÏÁ´Éô¡¢À×¼è¤ê¤È¤·¤Æ·»¤Î»Ò¤ËÅÏ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤é¡¢¼è¤êÊ¬¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤È¡¢ÉÔ°Â¤äÉÔ¸øÊ¿´¶¤òÊú¤¯¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ë¡Î§¤ÎÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢ÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï»Ò¤É¤â¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¹¤¬ÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÂå½±ÁêÂ³¡Ê»Ò¤É¤â¤¬Àè¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡Ë¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È·»¤¬·òºß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¹¤Ë¤ÏËÜÍèÁêÂ³¸¢¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢Êì¤¬°ä¸À¤Ç¡ÖÂ¹¤Ëºâ»º¤òÅÏ¤¹¡×¤ÈÄê¤á¤ì¤Ð¡¢°äÂ£¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÂ¹¤Ëºâ»º¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¶ËÃ¼¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¼è¤êÊ¬¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÍýÏÀ¾å¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡Ö°äÎ±Ê¬¡×¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ç¤¢¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨°ä¸À¤Ç³°¤µ¤ì¤Æ¤âºÇÄã¸Â¤Î¼è¤êÊ¬¤òÀÁµá¤Ç¤¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÁêÂ³¿Í¤¬¤¢¤Ê¤¿¤È·»¤Î2¿Í¤Ê¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î°äÎ±Ê¬¤ÏÁ´ÂÎ¤Î4Ê¬¤Î1¡£²¾¤ËÊì¤¬¡ÖÁ´ÉôÂ¹¤ËÅÏ¤¹¡×¤È½ñ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬°äÎ±Ê¬¤ò¼çÄ¥¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÁêÂ³¤ÏÃ±¤Ê¤ë¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾Íè¤Ï±ù¤äÌÅ¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¦¾ìÌÌ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤òÁª¤Ö¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Ç¤¹¡£Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÅú¤¨¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
×¢ÌÚÎÃ
»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í¥¢¥Ù¥ê¥¢ÂåÉ½
¹ÔÀ¯½ñ»Î»öÌ³½ê¥¢¥Ù¥ê¥¢ÂåÉ½
¡Ú´Æ½¤¡§ÀÇÍý»ÎÂíÅÄ½á¡Û