＜大人ー！＞小学生女子のクリスマスプレゼントにヘアアイロンはあり？火傷するから危ない？
クリスマスの時期。お子さんたちのプレゼント探しに店舗に足を運んだり、通販サイトを確認したりしている人も多いかもしれません。だんだんと子どもが大きくなってくると、おもちゃではなく、大人が使っているアイテムと同じものをほしがることもあるのではないでしょうか。先日ママスタコミュニティには、小学生のお子さんがほしがるプレゼントについてこんな投稿がありました。
投稿者さんのお子さんは髪の毛をまっすぐにしたり、巻いたりできるヘアアイロンをほしがっているそうです。しかし投稿者さんは買い与えることに少し消極的な様子。そこでママたちに意見を求めていました。
小学生なら、身だしなみやおしゃれに気を遣うお年頃では？
投稿者さんのお子さんの学年はわかりませんでしたが、小学生になって自分の身なりやファッション、おしゃれを気にするようになるのは決して珍しくないもの。ヘアアイロンは寝ぐせを直せたり、くせ毛をまっすぐにできたりするので、おしゃれアイテムというよりも身だしなみアイテムと捉えているママもいました。小学生の女の子がヘアアイロンを使うのは特別なことではないとして、クリスマスプレゼントとしてではなく、日用品として買うことを推奨する人も。実際に天然パーマのお子さんが、ヘアアイロンを日常的に使っているというコメントもありました。
小学生のうちは家族共用のヘアアイロン。高価なものは今後……
投稿者さんはヘアアイロンをクリスマスプレゼントで買うことについて、予算を気にしているのかもしれません。しかしヘアアイロンはさまざまなメーカーから出されていますし、安いものだと数千円からありますね。クリスマスプレゼントの予算内で済むのであれば、全く問題ないのではないでしょうか。また投稿者さんや他の家族が使っているヘアアイロンがすでにあるのであれば、それを家族で一緒に使うというのも選択肢の一つです。そしてますますおしゃれに気を遣うようになる中学生以降に、もう少し高価なものをプレゼントしてあげてもいいかもしれませんね。
一番心配なのは火傷や火災！親子で使い方やルールを決めよう
またヘアアイロンを子どもに買い与える上で心配なことは、高熱で髪の毛をセットするために、頬や頭部に当たって火傷をしてしまうことではないでしょうか。燃えやすい紙など他の物に当ててしまったり、電源をつけっぱなしにして火災になるリスクもゼロではありません。お子さんに買うときには、自動で電源が落ちるものや火傷しにくい形状のものなどを選ぶと、安心材料が増えるかもしれませんね。
また最初の頃は投稿者さんと一緒に使い方を覚えたり、見守ったりすることも必要になってくるでしょう。予算的に多少高くてもヘアアイロンは消耗品ではないので、数年は使えるものと考えるとコスパも悪くはないはず。今まで髪の毛を濡らしたり、ワックスをつけたりしてヘアセットしていたのが時短になり、朝学校に行く支度が早くなるというメリットもあるでしょう。こうしたさまざまなメリットやデメリットを考慮した上で、使うときのルールを決めておけるとよさそうです。そうすれば、投稿者さんも前向きな気持ちでお子さんにプレゼントができるのではないでしょうか。
文・AKI 編集・有村実歩
『普通じゃないの？ 私は昭和生まれだけど、小学生から前髪は巻いて学校に行っていたよ』
『ヘアアイロン便利だよねー。寝癖もスっと直るし。反対の理由がわからない』
『いいんじゃない？ 私ならクリスマスでなくてもほしいって言われた段階で買っちゃいそう』
『うちは天パがひどいから、小4からずっと使っているよ』
『うちにないの？ それとも自分専用のがほしいってこと？ うちは共用のが家にあるからそれを使いなさいと言う』
『プレゼントの予算内ならいいんじゃない？』
『うちは高学年くらいでほしいと言われて、私が使っていたのを使わせていた。お値段は高くない。小学生に高価なヘアアイロンはいらないかなと思ったし、子どもも納得していた。中学生でちょっと高いのがほしいと言ったから、クリスマスプレゼントであげたよ』
『プレゼントはするけど、慣れるまでは使うのは親と一緒じゃなきゃダメと言う。熱くなるからヤケドしたり、火事の原因になりそうだから』
『数年使えるものだし、いいと思う』
『3年生くらいから使える子は使えそう。仕度が早くなるからいいと思う』
