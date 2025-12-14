ノバク＆コフリンがV王手 レクシー＆クラークは2差3位
＜グラント・ソーントン招待 2日目◇13日◇ティブロンGC ゴールドC（フロリダ州）◇7382ヤード・パー72＞米国男子ツアー（PGA）と米国女子ツアー（LPGA）共催のペア戦は、第2ラウンドが終了した。
【写真】歓喜の涙…最終予選会を通過したシブコ
2日目はペアが1つのボールを交互に打つフォアサム形式で行われ、アンドリュー・ノバク＆ローレン・コフリン（ともに米国）がトータル19アンダーで優勝に王手をかけた。トータル18アンダー・2位にマイケル・ブレナン（米国）＆チャーリー・ハル（イングランド）。トータル17アンダー・3位にはウィンダム・クラーク＆レクシー・トンプソン（ともに米国）が続いた。デニー・マッカーシー＆ネリー・コルダ（ともに米国）はトータル16アンダー・4位タイ。連覇がかかるジェイク・ナップ（米国）＆パティ・タバタナキト（タイ）はトータル11アンダー・11位タイに後退した。ネリーの姉で、出産後の復帰戦となるジェシカ・コルダはバド・コーリー（ともに米国）とのタッグ。トータル8アンダー・16位で最終日を迎える。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
グラント・ソーントン招待 2日目の結果
日本勢の稼ぎがすごい！ 米女子賞金ランキング
渋野日向子ら突破 米女子最終予選の結果
引退発表したレクシー・トンプソン組がPO惜敗 来年の出場は「どうかしら…」
石川遼ら出場 米国男子最終予選の3日目結果
【写真】歓喜の涙…最終予選会を通過したシブコ
2日目はペアが1つのボールを交互に打つフォアサム形式で行われ、アンドリュー・ノバク＆ローレン・コフリン（ともに米国）がトータル19アンダーで優勝に王手をかけた。トータル18アンダー・2位にマイケル・ブレナン（米国）＆チャーリー・ハル（イングランド）。トータル17アンダー・3位にはウィンダム・クラーク＆レクシー・トンプソン（ともに米国）が続いた。デニー・マッカーシー＆ネリー・コルダ（ともに米国）はトータル16アンダー・4位タイ。連覇がかかるジェイク・ナップ（米国）＆パティ・タバタナキト（タイ）はトータル11アンダー・11位タイに後退した。ネリーの姉で、出産後の復帰戦となるジェシカ・コルダはバド・コーリー（ともに米国）とのタッグ。トータル8アンダー・16位で最終日を迎える。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
グラント・ソーントン招待 2日目の結果
日本勢の稼ぎがすごい！ 米女子賞金ランキング
渋野日向子ら突破 米女子最終予選の結果
引退発表したレクシー・トンプソン組がPO惜敗 来年の出場は「どうかしら…」
石川遼ら出場 米国男子最終予選の3日目結果