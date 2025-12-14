＜速報＞3ツアー対抗戦の第1Rが雨で中止 第2Rは11時30分以降にスタート
＜Hitachi 3Tours Championship 最終日（一日競技）◇14日◇平川カントリークラブ（千葉県）＞JLPGA（国内女子）、JGTO（国内男子）、PGA（国内シニア）によるツアー対抗戦。午前の1stラウンドは雨によるコースコンディション不良のため、午前10時19分に中止が決定した。
【写真】宮本勝昌＆藤田寛之のポーズは… キャイーン！
競技はストローク形式のダブルス戦。午後の2ndステージは1つのボールを交互に打つフォアサムで行われる。各チームは3ペアの順位に応じたポイントを獲得し、合計点の最も多いチームが優勝となる。スタートは午前11時30分以降を予定している。歴代優勝回数はJLPGAとJGTOが8回。PGAが3回となっている。JLPGAは大会史上初の3連覇がかかる。賞金総額は5700万円。優勝チームには3000万円が贈られる。【出場選手一覧】■JLPGA佐久間朱莉（2）神谷そら（初）河本結（2）菅楓華（初）高橋彩華（初）荒木優奈（初）■JGTO蝉川泰果（3）片岡尚之（初）米澤蓮（2）小西たかのり（初）佐藤大平（初）吉田泰基（初）■PGA宮本勝昌（初）タマヌーン・スリロット（初）プラヤド・マークセン（7）岩本高志（初）飯島宏明（初）藤田寛之（4）※（）内は出場回数
<ゴルフ情報ALBA.Net>
佐久間朱莉がドレスアップしました【写真】
渋野日向子ら突破 米女子最終予選の結果
予選会会場で渋野日向子と西村優菜が交わした“涙の抱擁”「気持ちが分かりあえる部分も」
息子のお嫁さんになってほしい女子プロランキング！
渋野日向子と西郷真央の打痕位置はどうして違うの？ 女子プロの打痕を大調査
【写真】宮本勝昌＆藤田寛之のポーズは… キャイーン！
競技はストローク形式のダブルス戦。午後の2ndステージは1つのボールを交互に打つフォアサムで行われる。各チームは3ペアの順位に応じたポイントを獲得し、合計点の最も多いチームが優勝となる。スタートは午前11時30分以降を予定している。歴代優勝回数はJLPGAとJGTOが8回。PGAが3回となっている。JLPGAは大会史上初の3連覇がかかる。賞金総額は5700万円。優勝チームには3000万円が贈られる。【出場選手一覧】■JLPGA佐久間朱莉（2）神谷そら（初）河本結（2）菅楓華（初）高橋彩華（初）荒木優奈（初）■JGTO蝉川泰果（3）片岡尚之（初）米澤蓮（2）小西たかのり（初）佐藤大平（初）吉田泰基（初）■PGA宮本勝昌（初）タマヌーン・スリロット（初）プラヤド・マークセン（7）岩本高志（初）飯島宏明（初）藤田寛之（4）※（）内は出場回数
<ゴルフ情報ALBA.Net>
佐久間朱莉がドレスアップしました【写真】
渋野日向子ら突破 米女子最終予選の結果
予選会会場で渋野日向子と西村優菜が交わした“涙の抱擁”「気持ちが分かりあえる部分も」
息子のお嫁さんになってほしい女子プロランキング！
渋野日向子と西郷真央の打痕位置はどうして違うの？ 女子プロの打痕を大調査