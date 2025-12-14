今田耕司会長の「アローン会」5年ぶり新メンバー発表…元M-1ファイナリスト38歳、彼女経歴明かす 岡村隆史が2020年退会
お笑い芸人・今田耕司（59）が13日、自身の公式YouTube「今ちゃんねる。」を更新し、「アローン会」新メンバーを発表した。
【動画】今田耕司会長の「アローン会」5年ぶり新メンバー発表
アローン会は、独身芸人グループ。今田が会長、チュートリアル・徳井義実（50）とピース・又吉直樹（45）が会員を務める。ナインティナイン・岡村隆史（55）が2020年に結婚・退会していた。
動画では、緊急会合が開かれ、約5年ぶりの新会員として、男性ブランコ・平井まさあき（38）が招かれた。
今田は「きっかけは（平井と）お芝居を一緒にやらせていただいた」ことだと紹介し、一緒に食事にいくようになり、同席した又吉からも「彼いいんじゃないですか」とお墨付きを得たという。徳井は「いろんな人が浮かんでは消え、浮かんでは消えしていった」と振り返った。
平井は「（女性との）出会いは多い」としつつ、「2人でご飯に誘ったら僕は告白しないといけないと思っていた」という。彼女はいたことがあり「基本ファンの方」と明かした。
男性ブランコは『キングオブコント2021』準優勝、『M-1グランプリ2022』ファイナリスト。
