¡Ú¹á¹Á¹ñºÝ¶¥Áö¡Û¸½ÃÏµ¼Ô¤ËÄ¾·â¡ª¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÅ¸Ë¾¤äÆüËÜÇÏ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡©
¡¡£Ê£Ò£Á³¤³°ÇÏ·ôÈ¯ÇäÂÐ¾Ý¤Î¡Ö¹á¹Á¹ñºÝ¶¥Áö¡×¡Ê£±£´Æü¡¢¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¶¥ÇÏ¾ì¡Ë¤Î£Ç£±¡¦£´¶¥Áö¤Ç¡¢¹á¹Á½ÐÄ¥Ãæ¤ÎÀõ»ÒÍ´µ®µ¼Ô¤¬¹á¹Á¤Î¥æ¡¦¥«¥Á¥å¥óµ¼Ô¤ËÄ¾·â¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¸«¤ëÅ¸Ë¾¤ä¡¢ÆüËÜÇÏ¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤Ã¤×¤êÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ú£´£Ò¡¦¹á¹Á¥ô¥¡¡¼¥º¡¦£Ç£±¡Ê¼Ç£²£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡Û
¡¡¼ÂÎÏ¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ïº¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ï²¤½£Àª¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸«Î©¤Æ¤¬Â¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜÇÏ¤ÏÂ®¤¤»þ·×¤Ø¤ÎÅ¬À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ç¥¢¡¼¥Ð¥ó¥·¥Ã¥¯¤Ï²¤½£Àª¤è¤êÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢¥ì¡¼¥¹Á°Æü¤Ë±«¤¬¹ß¤ëÍ½Êó¤â¤¢¤ê¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤ÐÇÏ¾ìÅª¤Ë¤Ï¼ã´³¡¢²¤½£Àª¤Ë¸þ¤¯¡£
¡¡¡Ú£µ£Ò¡¦¹á¹Á¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡¦£Ç£±¡Ê¼Ç£±£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡Û
¡¡¥«¡¼¥¤¥ó¥é¥¤¥¸¥ó¥°¤Î¥Ø¥¤¥ºÄ´¶µ»Õ¤¬¡ÖÉé¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð£±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥¦¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ÈÀï¤Ã¤¿»þ¤¯¤é¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¸À¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢²áµî¤ÎÌ¾¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡¦¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥¦¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¢¥»¥¤¥¯¥ê¥Ã¥É¥¥ó¥°¥À¥à¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¤·¤Î¤°¤È¡¢¤É¤ÎÄ´¶µ»Õ¤â¸À¤¦¤¯¤é¤¤¤Ë¥¦¥£¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¡£Á°¿ÍÌ¤Åþ¡¢Á°ÇÏÌ¤Åþ¤Î°è¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ô¤ÏÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ê¤Î¤ÇÁê¼ê¤Ç¤Ï³°¤»¤Ê¤¤¡£ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¥È¥â¥À¥Á¥³¥³¥í¥¨¡££±£°·î¤Ë£Ç£²¾¡¤Á¤ò¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¹¥°Ì¤«¤é±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¾å°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤à²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¤ÏÃæ»³¤Ç´ÑÀï¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¤Ï¥Æ¥ó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¤¡££¸ºÐ¤Ç¤³¤ÎÀ®ÀÓ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤È¤Îå«¤¬¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ú£·£Ò¡¦¹á¹Á¥Þ¥¤¥ë¡¦£Ç£±¡Ê¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡Û
¡¡¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤È¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥Ñ¥Ã¥Á¤¬¼ó°Ì¸õÊä¡£¥é¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Ï¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥à¡¼¥íµ³¼ê¤È¼ê¤¬¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥Ñ¥Ã¥Á¤âÄ´»Ò¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¾¯¤·Ê³¤ï¤Ê¤¤¤Î¤¬¥ô¥©¥¤¥Ã¥¸¥Ð¥Ö¥ë¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥Ô¡¼¥¯¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Á°¾¥Àï¤òÃ¡¤¤¤¿¥Þ¥¤¥¦¥£¥Ã¥·¥å¤âÇÏ·ô·÷Æâ¤Ê¤é¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¤Ï¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Þ¡¼¥º»º¶ð¤Ê¤Î¤Ç¥Þ¥¤¥ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢£³ºÐÌÆÇÏ¤Î½é³¤³°¤¬¤É¤¦½Ð¤ë¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¡Ú£¸£Ò¡¦¹á¹Á¥«¥Ã¥×¡¦£Ç£±¡Ê¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡Û
¡¡¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¤Ï¼ê½Ñ¤äÇ¯Îð¤ò¹Í¤¨¤ë¤È°ìÊâ²¼¤¬¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬·å°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤Èµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¡¢£´Ï¢ÇÆ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥é¥¸¥ª¥ª¥Ú¥é¤ÏÂçºåÇÕÏ¢ÇÆ¤Î¼ÂÀÓ¡¢Ä´¶µ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¡£¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¤òÈ´¤«¤·¤¿Ãæ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¤³¤ÎÇÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥í¡¼¥·¥ã¥à¥Ñ¡¼¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦Æ°¤¯¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Áá¤á¤ËÁ°¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤ÐÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¹á¹ÁÇÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°ìËçÍî¤Á¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡£²¤½£ÇÏ¤â»þ·×ÌÌ¤Ç¤ÏÍî¤Á¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ëµó¤²¤¿£³Æ¬¤Î¾å°ÌÁè¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ÇÏ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ï¥ì¥³¡¼¥É¤¬Ï¢È¯¤¹¤ë¹âÂ®ÇÏ¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï´¨¤µ¤Ë¶¯¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥°¥é¥¹¤¬À¸°é¤·¡¢¾¯¤·Æð¤é¤«¤á¡£¥æµ¼Ô¤Ï¡Ö¥«¡¼¥¤¥ó¥é¥¤¥¸¥ó¥°¤Ç¤â¥ì¥³¡¼¥É¤ò½Ð¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¼ÂºÝ¤Ë¼Ç¥³¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿Àõ»Òµ¼Ô¤â¡ÖÈ¡´Û¤ÎÍÎ¼Ç¤Ë¶á¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£