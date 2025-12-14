不倫した夫が離婚をしたがっていたら、妻としては許せない気持ちになると思います。家族を裏切ったくせに自分から離婚を告げるなんて、あまりにも身勝手ですよね。ただ、肉体関係をもっておらず「心の不倫」をした場合、体だけの関係よりもショックは大きいようで……？ 今回は、夫に「心の不倫」をされた妻がショックを受けて人間不信になった話をご紹介いたします。

心の不倫

「夫婦仲は良好だと思っていたのに、ある日夫から『離婚してほしい』と言われてしまいました。突然のことに私は困惑。すると夫は『君よりも大切にしたいと思える人ができてしまった』『できるならその人と一緒にこれからを歩いていきたいと思ってる』『これは俺のけじめなんだ』と、不倫を匂わすようなことを言い出したんです。私を裏切って不倫して、その人と一緒になりたいなんて最低ですよね……。

しかし夫は『いや、彼女とそういう関係はもっていない』『俺が一方的に思っているだけなんだ』と、不倫関係ではないと主張してきました。そんなのいくらでも嘘をつけるし、慰謝料を請求されたくないから不倫を否定しているんだろうと思ってムカついたけど、仮に夫の言うことが本当だとしたら……？ 肉体関係はないのにその相手と一緒になりたいと思うって、相当好きってことですよね。まだなにもスタートしてないのに、離婚してまでその人と生涯を添い遂げたいと思うなんて、そっちのほうがショックでした。

夫の様子を見る限り、本当にまだ体の関係はもっていないんだろうな、と察したから、妻としてのプライドがズタズタになってしまいましたね。心の不倫のほうがタチが悪いし、夫のせいで人間不信になって誰のことも信用できなくなりました」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 肉体関係だけの不倫よりも、心の不倫のほうが精神的にショックを受けるかもしれませんね。離婚してまでその相手と一緒になりたいという本気さを見せつけられたら、なにも言えなくなるでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。