ウエストランド井口「なんでM-1チャンピオンが…」一部の若手芸人と会話したくない理由を激白

ウエストランド・井口浩之と吉住がMCを務めるテレ朝Podcastの番組『ウエストランド・井口と吉住の孤独アジト』が12月11日（木）に配信。

番組のなかで井口が、一部の若手芸人やお笑い養成所の生徒と「口を聞かない」と決めている理由について怒りを交えて激白した。

番組中盤、ネタを書かない若手芸人への怒りからヒートアップした井口。「なんでM-1チャンピオンが、（お笑いの）養成所の生徒と気軽に口聞かなきゃいけないのか」と切り出し、「口聞かないって決めてるから」と、特定の若手芸人たちを突き放していることを明かす。

その理由について井口は、ネタ作りやライブ出演といった努力をしていない一部の若手芸人を「意味ない。辞めるしね、どうせ」とバッサリ。

努力もしないのに「（出演番組について）どうしてるんですか？」と安易に質問してくる姿勢に対し、「関係ねえだろお前に。腹立つわ」と怒りを露わにしていた。

これを聞いた吉住は、「私はもう一言も発さないって決めた」「こっちまで飛び火してきそう」と、井口の怒りに巻き込まれないよう防御態勢をとっていた。