¡ÖÎ¾µðÆ¬¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡×Ä¥ËÜÃÒÏÂ¡¢Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ØÁ°¿Ê¤Ê¤ë¤«¡¡¹¥ÁêÀ¤ÎÀ¤³¦2°Ì¡¦ÎÓ»íÅï¤È½à·è¾¡¤ÇÂÐÀï¡¡Âç²ñ¸ø¼°¤âÇ®»ëÀþ¡ÚWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á¡Û
Âîµå¤Î¡ÖWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á2025¡×¤Ï14Æü¤ËºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£³Æ¹ñ¤Î¶¯¹ë¤¬Ç®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÃæ¡¢Âç²ñ¤Ï¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ØÆÍÆþ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹Àª¤ÇÍ£°ì½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°5°Ì¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¡£À¤³¦2°Ì¤È¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ï¡¢WTT¸ø¼°¤âÇ®¤¤»ëÀþ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£F¡¦¥ë¥Ö¥é¥ó¤Ë¤ò¥Õ¥ë¥²ー¥à¤Ç·âÇË
Ä¥ËÜÃÒ¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¾¾Åçµ±¶õ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¤È¤È¤â¤Ë»²Àï¡£1²óÀï¤Ç¤ÏÀ¤³¦17°Ì¤Î¥·¥â¥ó¡¦¥´¥¸¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢Áê¼ê¤ÎÇ´¤ê¶¯¤µ¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â4－2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¥¿ー¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï½à¡¹·è¾¡¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ë¥Ö¥é¥ó¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç0¾¡4ÇÔ¤È¡ÈÅ·Å¨¡É¤È¸Æ¤Ù¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Ä¥ËÜÃÒ¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤ÏÎÉ¤¤Æþ¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÎÉ¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Âè1¥²ー¥à¤òÍî¤È¤·¤¿¸å¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿»î¹ç±¿¤Ó¤Ç3－1¤È¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£Ç´¤ë¥ë¥Ö¥é¥ó¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥ë¥²ー¥à¤ÎËö¤Ë¾¡Íø¤·¡¢²áµî¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
½à·è¾¡¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤ÎÎÓ»íÅï¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡£WTT¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤â¤³¤Î¥«ー¥É¤ò¡ÖÎ¾µðÆ¬¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¤ËÄ¥ËÜÃÒ¤ÏÎÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ²áµî5¾¡1ÇÔ¤ÈÂç¤¤¯¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤Î¡ÖWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥ºÊ¡²¬¡×¤äº£Ç¯¤Î¡ÖUS¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡×½à·è¾¡¤Ç¤â¾¡Íø¡£ºòÇ¯ÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÇ³¤¨¤ë°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£
Ä¥ËÜÃÒ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç2021¡¢22¡¢24Ç¯¤È3ÅÙ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¤Ç½àÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¡£¤¢¤È°ìÊâ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÆÏ¤«¤º¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÈÅ·Å¨¡ÉF¡¦¥ë¥Ö¥é¥ó¤ò·âÇË¤·¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤ëº£Âç²ñ¡£ºÇÂç¤Î»³¾ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë½à·è¾¡¤òÆÍÇË¤·¡¢Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤«¡£