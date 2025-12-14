メラミン樹脂加工で傷・汚れ・水分・熱に強い、毎日の頼れる相棒【山善】のパソコンデスクがAmazonでお買い得！
2口コンセント付きで、天板も広々！使いやすさを重視したアイテム【山善】のデスクがAmazonでいまお得！
山善のデスクは、天板上も天板下も広々と使える構造で、限られた空間でも圧迫感なく設置できる。後部にはクロスバーを備えており、縦揺れをしっかりと防ぎ、安定した作業環境を提供する。
天板にはメラミン樹脂加工を施しており、汚れにくく耐久性にも優れている。耐荷重は約60キログラムと頑丈なつくりで、パソコンや周辺機器を安心して載せられる。
※セールの詳は、細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
テーブルには２個のコンセントが付属しており、作業用パソコンとスマートフォンなど、複数の機器を同時に使える利便性を備えている。脚部にはアジャスターが付いており、設置後のガタつきも微調整で解消できる。
→【アイテム詳細を見る】
デスク自体がシンプルだからこそ、別売りのサイドワゴンと組み合わせることで、自分だけのオリジナルなワークスペースを構築することも可能。横幅は180・100・120センチの3サイズ展開で、使用用途や部屋の広さに合わせて選べる。
→【アイテム詳細を見る】
機能性と柔軟性を兼ね備えたこのデスクは、日々の作業を快適に支える頼れる一台となる。
