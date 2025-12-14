ド派手なフェイスペイントが人気の日本人女子レスラーがオフショットを公開。美しい“素顔メイク”姿に多くのファンがリアクションしている。

【画像】日本人女子、“ほぼ素顔”のホテル自撮り

WWE女子スーパースターのアスカ（ASUKA）が10日、自身のX（旧ツイッター）を更新。遠征先のホテルで撮影したとみられる自撮りショットを公開した。

カブキやピエロなど変幻自在、リングで威圧感を発揮するお馴染みのフェイスペイントではなく、目元くっきりの素顔に近いメイクで撮影された写真にファンも「永遠に美しい」「綺麗！」「伝説のアスカ皇后様に神のご加護がありますように」「レジェンドの勢いは止まることを知らない」「アスカ！グリーンミスト（毒霧）をください」などとコメントで絶賛状態だった。

大怪我から復帰後はヒール路線を突き進む彼女だが、ユニークなSNS発信やミート＆グリートイベントでのファン交流などカルト的人気は健在。パートナーのカイリ・セイン、抗争中のイヨ・スカイら日本人女子レスラーとともに米マット最高峰の中心選手として存在感を示し続けている。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved