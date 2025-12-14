Photo: junior

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

その答えは“縦入れ設計”かもしれません。

YOSHINAの「コンパクトLZIP長財布」は、カードを縦に収納にして財布全体の高さを抑え、20枚入れても膨らまないスリムさを実現。さらに収納スタイルの工夫で、経費や領収書と私費などの仕分けもしやすいのが特長なんです。

サンプルを試す機会を貰ったので、実際の使い心地や機能をレポートしていきます。おトクなセール情報もあるのでぜひ参考にしてみてください。

コンパクトなだけじゃない。縦入れカードホルダー付き極小LZIP長財布！ 【超早割4000円OFF】15,800円 詳細をチェック

お札サイズで長財布でもコンパクト

L字ファスナーで輪郭も美しく、イタリアンレザーも相まって上品な印象。エイジングも楽しめそうですし、キズも目立ちにくいそうなのがいいですね。

本体サイズは1万円札を一回り大きくした感じ。無駄を切り詰められ、長財布としてはコンパクトに感じる仕上がりかと。

選べる2タイプ：カード派

中央収納部分は可動するので出し入れもスムーズ。

たっぷりカードを収納したい人は「カード派タイプ」がオススメ。中央部分もカード収納になり、目的別にゾーニングも可能。

レシートと紙幣もしっかり分離できるので、大量のカードと合わせてもスマートに運用できそうです。

小銭入れは外側にあるのでご安心を。開口部もけっこう広いので出し入れもスムーズでしたよ。

たくさん入れると野暮ったくなるので、キャッシュレス併用でコインはできるだけ少なめがいいですね。

選べる2タイプ：仕分け重視派

カードの枚数はそこまで多くない人はこちらの仕分け派タイプがオススメかも。

中央部が大きなポケットになって出し入れもしやすいので、コイン収納やレシート収納などとしてマルチに使えます。

外側ポケットは追跡トラッカーや交通系ICカードなどを入れると便利ですよ。

どちらのタイプを選んでも片側6〜7枚のカードがスムーズに出し入れでき、財布自体の厚みも控えめでいい感じでした。

収納力とスリムな感じがいい塩梅でしたので、そういった財布を探している人にはオススメです。

少しでも気になったら、ぜひ製品ページで詳細をチェックしてみてください。

