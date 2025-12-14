もしブルース・リーが見たら何て言うだろう？

最近は中国のロボットブームが過熱しており、毎日のように各社が新機能がお披露目しています。その反面、実用性のない人型ロボばかりが量産されているので、中国経済を不安にさせると政府が警鐘を鳴らしているそうな。

さすがにダンスしかできないロボなら、エンタメ以上の役目はないでしょう。だけど高い運動性能で実用性を示すには、カンフーでのアピールは効果的かと思います。

軽々と空中回し蹴り

Engineaiの「T800」が飛び蹴りや回し蹴り、さらには旋風脚までマスターしています。もうこのままアクション映画に出ても良いくらい。クリーンヒットしたら、生身の人間をノックアウトしそうです。

最近はAIが作る動画がリアルだし、映像の色合いや質感からしてCG使ったりしてフェイクでは？ というくらいクオリティーが高いのですが…メイキング動画や展示会の様子もあるので、「T800」がホントにこの動きをしている信憑性は高いと思います。

一応動画には現場で撮って速度の変更ナシ、それに「No AICG. No CGI」とあります。

1ヵ月前に上海で行われた展示会「IROS2025」では、すでにそれなりの性能を見せています。

まるでターミネーター

「T800」は身長173cmで手以外の関節が29軸自由度、関節の最大トルクは業界トップクラスで450Nmとのこと。脚の関節には冷却機能があり、フル充電で4時間の連続稼働が可能です。

カメラは顔に3つ、腹部に4つ。360°度を見渡すLiDARがあり、1ミリ秒ごとにデータを処理して障害物を検知。ボディーは航空宇宙グレードの超軽量マグネシウムとアルミ合金のパネルで覆われ頑丈です。

用途には倉庫や工場での軽作業や接客も想定されているので、実用性は期待しても良いのでしょう。

Image: Engineai

ロボット界の鉄拳王になれる

ちょっと前は中国Unitree社の｢G1｣が、棒術やコーラの蓋の手刀開栓を披露したのは記憶に新しいところ。当時は「敵に回しちゃダメなやつだ」と感じました。あれから1年半で、他社の「T800」がより人間らしく格闘できるのはスゴい進歩ですよね。ヨチヨチ歩きで倒れて破損するロシア初の人型ロボとは大違いです。

動きはおそらく、プログラムではなく人間の動きをコピーしていると思います。もしこれが自律的に判断して相手の動きに合わせたら、超ハイレベルのロボ格闘技が見られる予感がします。ちょっと前の｢ロボット武闘会｣が子供のお遊びレベルになっちゃいますね。

Source: YouTube, Engineai via INTERESTING ENGINEERING