「カジュアルすぎが苦手」でもOK！【グローバルワーク】40・50代の1軍♡「異素材コート」

カジュアルな印象に寄りすぎず、品よくシャレ感をUPさせてくれるコートを【グローバルワーク】で発見！ キルトにウールのような風合いの素材を組み合わせたロングコートは、コーデがのっぺり見えにくく、 この冬の1軍アウターとして活躍してくれそうです。コートの魅力とともにスタッフさんのおしゃれコーデも紹介します。

ウール調素材 × キルトで上品見えする異素材コート

【グローバルワーク】「ウールライク切り替えコート」\13,990（税込）

キレイ見えを狙えるウールのような風合いの素材と、大人可愛いキルトデザインをドッキングさせた異素材切り替えコート。視線を集めやすい上身頃に、上品さをキープしやすい質感の素材が使われているのがポイント。公式ECサイトでも「カジュアルになりがちな異素材の組み合わせも、このコートなら大人っぽくまとまります」と紹介されている注目の一着です。

絶妙な丈感と切り替えデザインですっきり見えも

ベージュやモカ系のアイテムでまとめたラテカラーコーデには、色馴染みのよいグレイッシュブラウンのコートをオン。体を包み込むロング丈ながら、長すぎない丈感は足さばきを楽に行えそう。高い位置で切り替えたデザインのおかげでロングコートにありがちな着られている感もセーブされ、すっきりと着こなしやすいはず。

スタンドカラーとしても着回せる柔軟な2WAY仕様

裾まで覆いすぎない着丈は、裾にフレアがあしらわれたスカートの印象的なデザインを埋もれさせません。丸みを抑えたシャープな襟にはタブが付いており、スタンドカラーとしても着回せる2WAY仕様。開けて羽織れば抜け感のある着こなしを楽しめて、タブを留めればぐっとクラシカルなムードが高まり、手軽にコーデの印象チェンジを図れます。

モノトーンコーデには素材で変化を与えるブラックを

重い印象が先行しがちな黒のロングコートも「着丈が長めでも切り替えのおかげで野暮ったく見えにくい」とスタッフのcossyさん。質感が異なる素材で切り替えることにより、色味で遊ばないモノトーンコーデにおしゃれな変化をもたらしてくれるはず。明るいグレーのスニーカーを合わせたカジュアルコーデにも、どこか大人っぽさときちんと感が漂います。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ