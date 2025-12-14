フランクフルト堂安が決勝ゴール

海外サッカー、ドイツ1部フランクフルトの日本代表MF堂安律が現地13日、ホームでのアウクスブルク戦に出場。1-0勝利に導いた決勝ゴールに、ファンから感嘆の声が続出した。

スコアレスで迎えた後半23分、堂安が輝きを放った。右サイドでボールを受けると、相手DFをかわしてペナルティーエリアに進入。左足を振り抜くと、相手選手に当たってゴールに吸い込まれた。

スポーツチャンネル「DAZN」が公式Xで実際のゴールシーンを投稿すると、ファンからは感嘆のコメントが寄せられた。

「それ漫画で翼くんがやるやつや」

「堂安スッゴ！！」

「パスじゃなくて、1人でゴールに向かい決めきる。これが無いとDFは怖くないよね。 身体の使い方、強さ。ブンデスで日本人がやってるのカッコええ」

「堂安の1人で打開できる能力は特別！」

「ワールドクラスですやんこんなん」

組み合わせ抽選も決まった2026年FIFAワールドカップ（W杯）の開幕まで約半年。日本代表の10番を背負う27歳が、存在感を見せつけた。



（THE ANSWER編集部）